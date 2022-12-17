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Україна змінить підхід до будівництва нових блоків АЕС – Галущенко

Юрій Лящук
glavcom.ua
Україна змінить підхід до будівництва нових блоків АЕС – Галущенко
Україна планує розвивати атомну енергетику
фото з відкритих джерел

Галущенко заявив, що при будівництві атомних електростанцій ніхто раніше не враховував можливості військового нападу

Україна будуватиме нові блоки атомних елекстростанції з огляду на військові ризики і загрози. Про це повідомляє міністерство енергетики України на сторінці Facebook.

Відповідну заяву зробив голова Міненерго Герман Галущенко під час випробувального пуску насосної станції на одній з українських АЕС, що має підвищити стабільність її роботи.

Він наголосив, що стратегічно Україна орієнтуватиметься на подальший розвиток та збільшення обсягів атомної генерації.

«Безумовно, ми розвиватимемо атомну енергетику, будуватимемо нові блоки. Але зараз гостро постає питання безпеки енергетичних об’єктів. При будівництві атомних електростанцій ніхто раніше не враховував можливості військового нападу. Війна Росії проти України, окупація та обстріли Запорізької АЕС показали, що майбутній розвиток атомної енергетики має враховувати військові загрози. І Україна розроблятиме рішення, що дозволять підвищити рівень захисту ядерних об’єктів від загроз військової агресії та ракетних обстрілів», – наголосив міністр.

Нагадаємо, що ЗАЕС знаходиться в окупації з березня 2022 року. У вересні Гроссі запропонував Раді безпеки ООН створити на ЗАЕС зону безпеки та захисту. У жовтні Путін видав «указ» про привласнення Росією Запорізької АЕС. У листопаді експерти МАГАТЕ заявили про намір збільшити свою присутність на атомних станціях в Україні.

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Теги: Україна АЕС Герман Галущенко обстріл війна

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