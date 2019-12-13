Київ спрямує 5,5 млрд грн на житлово-комунальне господарство: куди підуть кошти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Програму економічного і соціального розвитку Києва на 2020 рік підтримали 76 депутатів

Обсяг видатків на програму соцекономрозвитку у 2020 році складає майже 15 млрд грн

На пленарному засіданні Київської міської ради 12 грудня депутати прийняли програму економічного і соціального розвитку Києва на 2020 рік.

Згідно з документом, орієнтовний обсяг капітальних видатків на наступний рік складає 14,914 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Київради.

Найбільше коштів – 5,5 млрд грн - передбачено на житлово-комунальне господарство. Зокрема планується спрямувати 554,9 млн грн на капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів. На ремонти та відновлення ліфтів заплановано 532,3 млн грн. Майже 700 млн грн спрямують на реконструкцію, благоустрій та капітальний ремонт парків і скверів. На програми житлової політики передбачили 623 млн грн. За ці кошти планують придбання житла для черговиків квартирного обліку, для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та реалізацію програми «Доступне житло».

«Левову частку програми соцекономрозвитку плануємо спрямувати на розвиток транспортної інфраструктури. Це загалом 5,2 млрд гривень. Майже половина цієї суми піде на будівництво та реконструкцію доріг, мостів і шляхопроводів. На будівництво Сирецько-Печерської лінії метро закладаємо 350 млн грн, ще 863 млн грн піде на будівництво Подільського мостового переходу через Дніпро. Облаштування Великої Кільцевої дороги обійдеться місту в 500 млн грн», - зазначив голова постійної комісії Київради з питань бюджету Андрій Странніков.

Галузь освіти отримає понад 2 млрд грн. На будівництво шкіл і дитячих садочків передбачено 889,2 млн грн.

На охорону здоров’я закладено 949 млн грн. Культуру та освіту профінансують в розмірі 509,4 млн грн, на фізичну культуру та спорт заплановано 209 млн грн.

Рішення підтримали 76 депутатів.