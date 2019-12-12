Київрада схвалила бюджет столиці на 2020 рік: основні показники



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Мер Києва Віталій Кличко привітав депутатів з прийняттям бюджету міста

Найбільше коштів місто спрямує на освіту, транспорт та дорожнє господарство, охорону здоров’я, житлово-комунальне господарство і соціальний захист

Депутати Київради схвалили бюджет столиці на 2020 рік. Проголосували за кошторис міста 72 депутати. Також Київрада підтримала Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на наступний рік.

Так, у 2020 році місто планує отримати 58,8 мільярдів гривень надходжень. Такою ж буде і видаткова частина бюджету.

Найбільше коштів місто спрямує на освіту, транспорт та дорожнє господарство, охорону здоров’я, житлово-комунальне господарство, соціальний захист.

Наступного року планують виділити знову рекордну суму на освіту – 21,7 млрд грн. Це на 3 млрд. грн більше, ніж цього року. Продовжиться і реалізація проекту «Гроші ходять за дитиною», втілення якого місто розпочало минулого року. На це планують спрямувати 5,1 млрд грн.

На будівництво нових садків та шкіл, реконструкцію та ремонт існуючих закладів у бюджеті передбачили понад 2 млрд грн.

На транспорт та дорожнє господарство запланували 10,3 мільярди гривень. Чималі кошти будуть спрямовані, зокрема, на добудову Подільсько-Воскресенського мосту.

Близько 5 мільярдів гривень передбачили на будівництво, ремонт та утримання автомобільних доріг у столиці.

На охорону здоров’я – 6,7 млрд гривень. Зокрема, на закупівлю медичного обладнання спрямують понад 760 млн грн. На капітальний ремонт та капітальні вкладення – більше 960 млн грн. Медикаменти – понад 1,6 млрд гривень.

На житлово-комунальне господарство буде виділено – 6,7 млрд гривень.

Майже 4,5 мільярди виділять на соціальний захист киян. Скорочення витрат, у порівнянні з 2019 роком, пов’язане з тим, що виплата пільг, субсидій і допомог незахищеним категоріям киян перейшла на загальнодержавний рівень. І тепер цими видами допомоги займатиметься Міністерство соціальної політики.

На міську цільову програму «Турбота» наступного року передбачили 2,7 млрд грн.

На культуру і мистецтво – 1,6 млрд гривень.

З 2021 року на реалізацію проектів «Громадського бюджету» за пропозицією мера планується скеровувати 170 млн грн.

«Я вітаю депутатів, що ми, в конструктивній роботі, схвалили бюджет - головний фінансовий документ столиці. Наступний рік буде роком випробувань. Бо, незважаючи на заявлену реформу з децентралізації, яку ми нібито завершуємо, містам та громадам урізали надходження до бюджетів. Це, безумовно, відобразиться і на бюджеті столиці, - підкреслив Кличко. - Але, ми не збираємося зупинятися. І продовжимо фінансування пріоритетних напрямків та втілення запланованих проектів, важливих для міста та його мешканців. - Триватиме ремонт доріг, оновлення інфраструктури, реконструкція дитсадків та шкіл, відновлення київських парків і скверів, туристичних об'єктів столиці», - наголосив мер Києва.

Нагадаємо, столицю позбавили понад 2 мільярдів гривень - коштів, що планували спрямувати на великі інфраструктурні об’єкти. Не дорахується столиця і коштів, що могли направити на соціальний захист та медицину. Майже на 7 млрд гривень зменшився обсяг субвенції з Держбюджету на ці сфери.