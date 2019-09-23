Київ «стоїть» у вранішніх заторах



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На лівому березі пробки утворились на проспектах Генерала Ватутіна та Броварському поряд станції метро «Лівобережна»

На правому березі столиці ускладнений рух транспорту на проспекті Перемоги, поряд станцій метро «Академмістечко», «Житомирська», «Святошин», «Берестейська», «Нивки», «Шулявська», «Політехнічних інститут»

На столичних дорогах у понеділок, 23 вересня, утворились великі затори. Про це можна дізнатися з даних Google Maps.

Зокрема, на правому березі столиці ускладнений рух транспорту на проспекті Перемоги, поряд станцій метро «Академмістечко», «Житомирська», «Святошин», «Берестейська», «Нивки», «Шулявська», «Політехнічних інститут».

Пробки утворились на Великій Кільцевій дорозі, проспекті Леся Курбаса, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Миколи Грінченка, Голосіївському проспекті.

Пробки зафіксовані на вулицях Січових Стрільців, Михайла Грушевського, Набережно-Рибальській, В'ячеслава Чорновола, Володимирському узвозі. Набережному шосе, Семена Скляренка, Богатирській.

Ускладнений рух транспорту на чотирьох мостах, а саме на Північному, Південному, Дарницькому та мосту Патона.

На лівому березі пробки утворились на проспектах Генерала Ватутіна та Броварському поряд станції метро «Лівобережна», проспекті Соборності, Дарницькому шосе, проспекті Миколи Бажана, поряд станції метро «Бориспільська».

Нагадаємо, синоптики попередили про погіршення погоди в Україні. Сьогодні на півночі лівого берегу України очікуються заморозки від 0 до -3.