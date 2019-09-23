У Києві відкрили хостел у колишніх вагонах метро



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Одна кімната розрахована на чотири людини

Метрополітенівський транспорт всередині перебудували, а от зовні все залишили без змін

У Києві відкрили хостел у двох колишніх вагонах метро. Про це повідомляє ТСН.

Зазначається, що два вагони з'єднали разом і зверху накрили дахом.

«Метрополітенівський транспорт всередині перебудували, а от зовні все залишили без змін», - йдеться в сюжеті.

За словами власників хостелу, внутрішній устрій вагонів треба було весь переробити для комфорту людей, і не було можливості залишити колишню «начинку».

В одній кімнаті може переночувати чотири людини.

Нагадаємо, що в лютому цього року попередній склад Верховної Ради вдруге відхилив основний і альтернативний законопроекти про штрафи за хостели в багатоповерхівках.

Проект закону №10006 зокрема пропонував, дати визначення поняттю «хостел» в Законі «Про туризм» та мати на увазі під цим невеличкий туристичний готель-гуртожиток, призначений для тимчасового проживання людей, не більше ніж з п'яти номерів або кімнат, з розміщенням не більше шести людина в кімнаті.

У хостелі повинні бути не менше двох санвузлів і зона для спілкування гостей, а також окремий вихід на прибудинкову територію або на вулицю.