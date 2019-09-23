У Києві проведуть пробний перепис населення



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Зазвичай Держкомстат робить пробний перепис там, де йому зручніше

Пробний перепис відбудеться у Бородянському та Оболонському районах столиці

Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України проведе пробний перепис населення у двох районах Києва.

Про це повідомила директорка Інституту демографії Елла Лібанова в інтерв’ю Zn.ua.

Як повідомляється, пробний перепис відбудеться у Бородянському та Оболонському районах столиці. Водночас сама Лібанова воліла б провести його в одному з районів на Західній Україні.

«Боюсь, що Київ не відобразить ту специфіку. Але зазвичай Держкомстат робить пробний перепис там, де йому зручніше», - сказала Лібанова.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України спробує цього року провести частковий перепис населення.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розглянути питання створення єдиного державного веб-порталу електронних послуг, а до лютого 2020 року провести верифікацію набору ідентифікаційних даних фізичних осіб у національних електронних інформаційних ресурсах і за результатами розглянути можливість введення електронного перепису населення.