Названо п’ять популярних автомобілів, які споживають найбільше палива



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У рейтинг потрапили Lexus, Mercedes-Benz, Toyota, Jeep та Infiniti

Експерти опублікували рейтинг з п’ятірки автомоблів, які споживають найбільше палива.

Рейтинг найбільш популярних «ненажер» автомобільного ринку наводить профільне видання mmr.

Infiniti QX80

Автомобіль, який абсолютно дивовижним чином поєднує в собі кращі (а разом з тим і гірші) риси японських і американських машин. Досвідчені автомобілісти, яким доводилося водити Infiniti QX80, погодяться з тим, що дана машина настільки ж ненажерлива, наскільки і раціональна в своєму дизайні і технічному виконанні. При агрегаті в 5.6 літрів з віддачею 405 кінських сил, Infiniti споживає до 14.5 літрів в змішаному циклі.

Jeep Grand Cherokee SRT8

Американські автомобілі в цілому характеризуються підвищеною витратою палива. Однак Jeep Grand Cherokee SRT8 в цій області чи не чемпіон. З одного боку, агрегат на 6.4 літра здатний творити справжні чудеса. З іншого боку, він споживає до 14 літрів 95-го бензину під час їзди в змішаному циклі. При цьому при їзді по місту Jeep Grand Cherokee SRT8 «з’їсть» більше 20 літрів.

Lexus LX 570

Автомобіль, який може похвалитися агрегатом, що видає 367 к.с. без особливих зусиль. Розплачуватися за це (звичайно ж) доводиться підвищеною витратою пального. У змішаному циклі машина споживає майже 15 літрів палива. У місті ситуація ще гірша. При цьому варто розуміти, що заправляти Lexus LX 570 92-м – це свого роду автомобільне «богохульство».

Mercedes-Benz G 65 AMG

Чи потрібно взагалі говорити про те, що машина з двигуном на 12 циліндрів з потужністю 630 к.с споживає багато пального? Не можна бути одночасно потужним, швидким, крутим, стильним і при цьому ще й економічним. Багато в чому велика витрата палива обумовлена не стільки гігантським мотором, скільки великою масою самого автомобіля. У змішаному циклі авто «з’їсть» до 13.1 літра. Деякі варіанти двигунів для цього «здорованя» здатні вжити до 15.7 літрів. У місті показник витрати перевищує планку в 20 літрів пального.

Toyota Land Cruiser 200

Нарешті, просто не можна не згадати ще й про ось цей автомобіль. На сто кілометрів шляху Toyota Land Cruiser 200 з стоковим бензиновим мотором здатна спожити близько 13.9 літрів пального. При їзді по місту цей показник може зростати до 18.2 літрів. Єдиною втіхою для водія є те, що Toyota Land Cruiser 200 дійсно невибагливі в питанні палива. Заправляти сміливо можна навіть 92-им.

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