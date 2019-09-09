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    Київ «стоїть» у заторах

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    Київ «стоїть» у заторах

    Машини тягнуться як на лівому, так і на правому березі

    На дорогах Києва у понеділок ввечері, 9 вересня, утворилися затори, як на правому, так і на лівому березі.

    Про це інформуює карта Google.

    Зокрема, машини тягнуться вулицями Стеценка, Дегтярівською, Парково-Сирецькою, Борщагівською, проспектом Перемоги, Академіка Палладіна, Космонавта Комарова, Повітрофлотському проспекті, вулиці Набережно-Хрещатицькій, Боричевому узвозі, вулицями Нижній Вал, Набережно-Луговою, Богатирською, Оболонським проспектом, бульваром Дружби народів.

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    На лівому березі ускладнено рух на проспекті Юрія Гагаріна, бульварі Верховної Ради, проспекті Миколи Бажана та Бориспільському шосе, вулиці Гната Хоткевича, Дарницькій площі, Харківському та Дарницькому шосе, Дніпровській набережній.

    Також ускладнено рух в районі станцій метро «Нивки», «Академмістечко», а також на мосту «Метро», Південному мосту.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в центрі Києва у зв'язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації на 2 місяці обмежать рух автотранспорту. Обмеження будуть діяти на вулиці Круглоуніверситетській з 10 вересня до 10 листопада.

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