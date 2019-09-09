  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Столична поліція зловила молодика, який пограбував ювелірний магазин

    • Розсилка
    Грабіжником виявився&nbsp;27-річний мешканець Київської області&nbsp; - Столична поліція зловила молодика, який пограбував ювелірний магазин
    Грабіжником виявився 27-річний мешканець Київської області 
    Фото: Нацполіція

    Зловмисник привласнив прикраси на 25 тисяч гривень і намагався втекти

    До поліції за допомогою звернулася продавчиня ювелірного магазину одного із торговельних центрів, який розташований у підземному переході станції метро «Дружби народів». Заявниця повідомила, що невідомий чоловік викрав прикраси.

    Про це інформує пресслужба поліції Києва.

    «Продавчиня детально описала правопорушника. І завдяки отриманим прикметам поліцейські метрополітену швидко затримали чоловіка, схожого за описом на зловмисника. Під час поверхневого огляду у нього виявили награбовані прикраси. Фігуранта відразу затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», - розповів начальник управління поліції метрополітену Михайло Ніконов.

    Читайте також

    Як з’ясувалося, 27-річний мешканець Київської області зайшов у ювелірний магазин та попросив продавця показати йому срібні ланцюжки. Коли жінка дістала дві планшетки із прикрасами, зловмисник схопив їх і кинувся навтьоки.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Столична поліція зловила молодика, який пограбував ювелірний магазин
    Столична поліція зловила молодика, який пограбував ювелірний магазин

    Слідчі вже повідомили фігуранту про підозру за скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Найближчим часом судом будо обраний підозрюваному запобіжний захід.

    Читайте також
    Національна поліція України Київ кримінал метро пограбування чоловік магазин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ