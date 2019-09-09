Столична поліція зловила молодика, який пограбував ювелірний магазин



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Грабіжником виявився 27-річний мешканець Київської області Фото: Нацполіція

Зловмисник привласнив прикраси на 25 тисяч гривень і намагався втекти

До поліції за допомогою звернулася продавчиня ювелірного магазину одного із торговельних центрів, який розташований у підземному переході станції метро «Дружби народів». Заявниця повідомила, що невідомий чоловік викрав прикраси.

Про це інформує пресслужба поліції Києва.

«Продавчиня детально описала правопорушника. І завдяки отриманим прикметам поліцейські метрополітену швидко затримали чоловіка, схожого за описом на зловмисника. Під час поверхневого огляду у нього виявили награбовані прикраси. Фігуранта відразу затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», - розповів начальник управління поліції метрополітену Михайло Ніконов.

Як з’ясувалося, 27-річний мешканець Київської області зайшов у ювелірний магазин та попросив продавця показати йому срібні ланцюжки. Коли жінка дістала дві планшетки із прикрасами, зловмисник схопив їх і кинувся навтьоки.

Слідчі вже повідомили фігуранту про підозру за скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Найближчим часом судом будо обраний підозрюваному запобіжний захід.