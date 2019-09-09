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    Затримано банду, яка викрала киянина

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    Зловмисники викрали хлопця, погрожуючи предметом, схожим на пістолет - Затримано банду, яка викрала киянина
    Зловмисники викрали хлопця, погрожуючи предметом, схожим на пістолет

    Викрадачами виявилися 20-річний та 31-річний громадяни Азербайджану і 24-річний громадянин України

    Київською місцевою прокуратурою №7 повідомлено про підозру групі осіб, які, погрожуючи зброєю, викрали 22-річного молодика. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

    «Пізно ввечері підозрювані підстерегли потерпілого біля будинку по вул. Копилівській, неподалік Куренівського парку. Погрожуючи хлопцеві предметом, схожим на пістолет, зловмисники посадили його в автомобіль та повезли у невідомому напрямку. Вказаний автомобіль, у якому знаходилися 3 підозрюваних та потерпілий, невдовзі був зупинений правоохоронцями», - йдеться в повідомленні.

    Викрадачами виявилися 20-річний та 31-річний громадяни Азербайджану, а також 24-річний громадянин України. При цьому двоє з чоловіків раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності.

    Затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі та викраденні людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб із застосуванням зброї) КК України. Двом з них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а третьому, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, - у вигляді особистого зобов’язання.

    Мотиви вчинення злочину встановлюються.

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