Затримано банду, яка викрала киянина



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Зловмисники викрали хлопця, погрожуючи предметом, схожим на пістолет

Викрадачами виявилися 20-річний та 31-річний громадяни Азербайджану і 24-річний громадянин України

Київською місцевою прокуратурою №7 повідомлено про підозру групі осіб, які, погрожуючи зброєю, викрали 22-річного молодика. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

«Пізно ввечері підозрювані підстерегли потерпілого біля будинку по вул. Копилівській, неподалік Куренівського парку. Погрожуючи хлопцеві предметом, схожим на пістолет, зловмисники посадили його в автомобіль та повезли у невідомому напрямку. Вказаний автомобіль, у якому знаходилися 3 підозрюваних та потерпілий, невдовзі був зупинений правоохоронцями», - йдеться в повідомленні.

Викрадачами виявилися 20-річний та 31-річний громадяни Азербайджану, а також 24-річний громадянин України. При цьому двоє з чоловіків раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі та викраденні людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб із застосуванням зброї) КК України. Двом з них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а третьому, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, - у вигляді особистого зобов’язання.

Мотиви вчинення злочину встановлюються.