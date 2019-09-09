В Україні з початку року на кір захворіли майже 58 тис. людей



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Протягом 36-го тижня 2019 року (з 29 серпня по 5 вересня) на кір захворіли 153 людини - 92 дорослих і 61 дитина

Найбільше нових випадків захворювання на кір зареєстровано у Вінницькій області, м. Київ, Одеській, Херсонській та Чернівецькій областях

В Україні з початку поточного року на кір захворіли 57,7 тисяч людей.

Про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Зазначається, що протягом 36-го тижня 2019 року (з 29 серпня по 5 вересня) на кір захворіли 153 людини - 92 дорослих і 61 дитина. Зокрема, найбільше нових випадків захворювання на кір зареєстровано у Вінницькій області (22 хворих: 14 дорослих та 8 дітей), м. Київ (16: 8 дорослих та 8 дітей), Одеській (15: 8 дорослих та 8 дітей), Херсонській (12: 11 дорослих та 1 дитина) та Чернівецькій (9: 2 дорослих та 7 дітей) областях.

З початку року (з 28 грудня 2018 до 5 вересня 2019) на кір захворіли 57 тис. 746 чоловік - 27 тис. 357 дорослих і 30 тис. 389 дітей, а від ускладнень кору померли 19 осіб. Протягом спалаху, з літа 2017 року, на кір захворіли майже 115 тис. чоловік, 40 з яких померли.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України купить додаткові дози вакцин проти кору, паротиту та краснухи. Згідно з пояснювальною запискою, МОЗ дадуть дозвіл на закупівлю вакцин за рахунок залишків коштів на рахунках спеціалізованих організацій, які закуповували вакцини раніше: 209 461,172 тисяч гривень з 2016 року і 66 800,765 тисяч гривень до 2017 року.

Крім того, у Києві спостерігається найбільший спалах кору за всі роки незалежності України. За шість місяців нинішнього року у столиці захворіли на кір понад 5 тис. осіб, з яких майже 3 тис. - дорослі.