Київ тоне у смітті. Столична влада має ідеї, як очистити місто

У КМДА пропонують оплачувати штрафи за сміття на «місці злочину»

Перший заступник голови Київської міської держадміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба вважає, що штрафи за сміття мають оплачуватись на місці. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Посадовець зазначив, що у ТОП-5 найчастіших порушень благоустрою в Києві сміття посідає перше місце.

«Несвоєчасне прибирання, несанкціоновані локації, відсутність урн, неукладені договори на вивезення. І хоча за минулий місяць комунальні служби прибрали майже 400 стихійних місць, все одно проблема залишається. У кожному районі є локації, куди викидається сміття. Сьогодні ми прибираємо, а за кілька днів – знову з’являється купа. Часто біля озер, у зелених зонах, місцях відпочинку», – зазначив Кулеба.

На його думку, щоб змінити ситуацію, за кожною проблемною локацією має бути відеонагляд, а потрапляння на територію – обмежене.

Кулеба повідомив, що нині триває інвентаризація таких місць, всі вони вносяться до єдиного реєстру для посиленого контролю.

«Штрафи на сьогодні – для фізичних осіб до 1360 грн. Але, якби їх інспектори або поліцейські стягували прямо на «місці злочину», місто стало б набагато чистішим. Невідворотність адмінпокарання, я впевнений, дала б значний результат», – зазначив перший заступник голови КМДА.

Раніше повідомлялося, що під час весняного місячника з благоустрою в Києві ліквідовано майже 400 сміттєзвалищ.

24-25 квітня мешканці Києва разом із працівниками комунального підприємства «Плесо» провели потужну толоку біля озера Синятин (вулиця Іжевська). На даній локації прибрали сміття навколо водойми, дістали дерев'яні пні та шини з води, видалили аварійне гілля навколо озера. Всього було вивезено три МАЗи сміття.

22-23 травня в усіх районах Києва відбулися міські весняні толоки. За результатами прибирання з локацій вивезли понад 30 тонн сміття.