Під час великої толоки в Києві зібрали понад 30 тонн сміття (фото)

У суботу міські весняні толоки відбулися на 25 локаціях

У вихідні в усіх районах Києва відбулися міські весняні толоки з висадження дерев, кущів, прибирання територій від сміття у парках, скверах та на інших зелених зонах. Долучилися до весняної толоки керівництво міста та представники структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Загалом 22 травня у Києві працювали на 25 локаціях, а до прибирання долучилося понад 600 людей. За результатами прибирання з локацій вивезли понад 30 тонн сміття.

Співробітники міської та районних адміністрацій, комунальних підприємств та небайдужі кияни прибирали парки, сквери, локації з несанкціонованим накопиченням сміття (так звані стихійні сміттєзвалища), висаджували дерева.

Серед місць, де прибирали:

перетин вул. М. Рильського та просп. Голосіївського, 53 (зелена зона (схил),

від станції метро «Бориспільська» до станції метро «Червоний хутір» (вул. Старобориспільська),

парк «Перемога»,

урочище Бабин Яр,

Сирецький парк,

вул. Закревського, 69,

вул. Прирічна,

парк «Аскольдова могила»,

вул. Косенка,

вул. Тулузи, 9,

вул. Петра Радченка, 27-29 (за ЖК «Медовий») та інших.

Раніше повідомлялося, що під час весняного місячника з благоустрою в Києві ліквідовано майже 400 сміттєзвалищ.

24-25 квітня мешканці Києва разом із працівниками комунального підприємства «Плесо» провели потужну толоку біля озера Синятин (вулиця Іжевська). На даній локації прибрали сміття навколо водойми, дістали дерев'яні пні та шини з води, видалили аварійне гілля навколо озера. Всього було вивезено три МАЗи сміття

Читайте також: