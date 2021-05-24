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    Під час великої толоки в Києві зібрали понад 30 тонн сміття (фото)

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    До прибирання міста&nbsp;долучилося понад 600 людей - Під час великої толоки в Києві зібрали понад 30 тонн сміття (фото)
    До прибирання міста долучилося понад 600 людей
    Фото: КМДА

    У суботу міські весняні толоки відбулися на 25 локаціях

    У вихідні в усіх районах Києва відбулися міські весняні толоки з висадження дерев, кущів, прибирання територій від сміття у парках, скверах та на інших зелених зонах. Долучилися до весняної толоки керівництво міста та представники структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

    Загалом 22 травня у Києві працювали на 25 локаціях, а до прибирання долучилося понад 600 людей. За результатами прибирання з локацій вивезли понад 30 тонн сміття.

    Співробітники міської та районних адміністрацій, комунальних підприємств та небайдужі кияни прибирали парки, сквери, локації з несанкціонованим накопиченням сміття (так звані стихійні сміттєзвалища), висаджували дерева.

    Серед місць, де прибирали:

    • перетин вул. М. Рильського та просп. Голосіївського, 53 (зелена зона (схил),
    • від станції метро «Бориспільська» до станції метро «Червоний хутір» (вул. Старобориспільська),
    • парк «Перемога»,
    • урочище Бабин Яр,
    • Сирецький парк,
    • вул. Закревського, 69,
    • вул. Прирічна,
    • парк «Аскольдова могила»,
    • вул. Косенка,
    • вул. Тулузи, 9,
    • вул. Петра Радченка, 27-29 (за ЖК «Медовий») та інших.

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    Під час великої толоки в Києві зібрали понад 30 тонн сміття (фото)
    Під час великої толоки в Києві зібрали понад 30 тонн сміття (фото)
    Під час великої толоки в Києві зібрали понад 30 тонн сміття (фото)
    Під час великої толоки в Києві зібрали понад 30 тонн сміття (фото)
    Під час великої толоки в Києві зібрали понад 30 тонн сміття (фото)
    Під час великої толоки в Києві зібрали понад 30 тонн сміття (фото)
    Під час великої толоки в Києві зібрали понад 30 тонн сміття (фото)
    Під час великої толоки в Києві зібрали понад 30 тонн сміття (фото)
    Під час великої толоки в Києві зібрали понад 30 тонн сміття (фото)
    Під час великої толоки в Києві зібрали понад 30 тонн сміття (фото)
    Під час великої толоки в Києві зібрали понад 30 тонн сміття (фото)

    Раніше повідомлялося, що під час весняного місячника з благоустрою в Києві ліквідовано майже 400 сміттєзвалищ.

    24-25 квітня мешканці Києва разом із працівниками комунального підприємства «Плесо» провели потужну толоку біля озера Синятин (вулиця Іжевська). На даній локації прибрали сміття навколо водойми, дістали дерев'яні пні та шини з води, видалили аварійне гілля навколо озера. Всього було вивезено три МАЗи сміття

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    Теги: Київ сміття благоустрій КМДА кияни парк
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    Під час великої толоки в Києві зібрали понад 30 тонн сміття (фото)