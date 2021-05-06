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    Через халатність комунальників на Київщині сміттєзвалище розрослося на 12 га (фото, відео)

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    Межі полігону були незаконно збільшені із 5 до 12 гектарів - Через халатність комунальників на Київщині сміттєзвалище розрослося на 12 га (фото, відео)
    Межі полігону були незаконно збільшені із 5 до 12 гектарів
    Фото: Нацполіція

    Посадовцям комнульного підприємства загрожує позбавлення волі

    Поліцейські Департаменту захисту інтересів суспільства та держави Національної поліції України за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрили службових осіб комунального підприємства в Київській області, які допустили порушення правил експлуатації полігону побутових відходів. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    Фігуранти не забезпечили огорожу сміттєзвалища для в'їзду транспортних засобів на полігон побутових відходів лише через контрольно-пропускний пункт. У результаті межі полігону були збільшені із 5 до 12 гектарів, що призвело складування сміття під лініями електропередач.

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    Через халатність комунальників на Київщині сміттєзвалище розрослося на 12 га (фото, відео)
    Через халатність комунальників на Київщині сміттєзвалище розрослося на 12 га (фото, відео)
    Через халатність комунальників на Київщині сміттєзвалище розрослося на 12 га (фото, відео)

    Досудове розслідування проводиться за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

    Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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    Теги: Національна поліція України кримінал сміття Київщина
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