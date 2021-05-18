Столична мерія встановила дедлайн для очищення міста від шин

За місяць у Києві прибрали майже 400 сміттєзвалищ

У Києві тривають роботи з благоустрою. Наразі підбито підсумки весняного місячника. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олексій Кулеба на своїй сторінці у Facebook.

«За звітами керівників районів все чудово: прибрано, озеленено, наведено лад на ста відсотках територій. Ліквідовано майже 400 сміттєзвалищ. Тож маємо бачити Київ взірцем чистоти і порядку. Департамент міського благоустрою здійснив контрольні перевірки, втім з’ясувалось, що проблем у Києві вистачає. Не всюди прибрані шини. Хоча завдання ставилось однозначне – впродовж місяця вивезти із дворів всі використані покришки», – написав він.

Остання контрольна дата – кінець травня. «Тоді розмова матиме іншу риторику», – зазначив Кулеба.

Посадовець порадив головам районних державних адміністрацій особисто раз на тиждень перевіряти район та оцінювати стан прибирання на власні очі.

«Столиця повинна бути взірцем. Активна робота лише розпочалась. Порядок у місті для нас у пріоритеті», – наголосив Кулеба.

Він також додав, що комфорт і привабливість просторів для відпочинку – це обличчя столиці, і тому міська влада повинна показати найкращі результати.

Як повідомлялося, в полі Деснянського району (між вулицями Пухівською та Закревського, навпроти ТЕЦ) комунальні служби створили звалище автомобільних шин, які повинні бути утилізовані. Фото оприлюднила депутатка Київради Аліна Михайлова.

Активісти виявили відразу кілька звалищ старих автомобільних шин. Одне таке звалище спалахнуло і їдкий дим оповив житлові будинки, розташовані поруч

24-25 квітня мешканці Києва разом із працівниками комунального підприємства «Плесо» провели потужну толоку біля озера Синятин (вулиця Іжевська). На даній локації прибрали сміття навколо водойми, дістали дерев'яні пні та шини з води, видалили аварійне гілля навколо озера. Всього було вивезено три МАЗи сміття

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