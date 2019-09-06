Київ увійшов у ТОП-50 найбільш відвідуваних столиць світу
Серед євпропейських столиць Київ на 22-му місці
Київ посів 39-те місце у рейтингу найбільш відвідуваних столиць світу за версією міжнародного туристичного метапошуку momondo.ua. В європейському списку Київ на 22-му місці.
Про це пише The Village.
Найпопулярнішими столицями світу стали Лондон, Париж, Амстердам, Рим і Берлін.
Водночас Київ став найбільш доступною столицею в Європі за середньою вартістю проживання в готелі: ніч у київському готелі в середньому коштує 1 621 грн.
За доступністю готелів вищої категорії Київ опинився на 63 місці. Провести ніч у київському п’ятизірковому готелі можна в середньому за 4 318 гривень.
Найдорожчими містами стали Монако, Нассау, Браззавіль, Бріджтаун і Вікторія. Ніч у цих містах коштує від 11,5 тисячі до 27,7 тисячі гривень.
Найдешевші готелі – у столицях Лаосу, Казахстану, Камбоджі, Туреччини та Індонезії: ніч у середньому вартуватиме від 1 035 до 1 510 гривень.
Вказані ціни є середньою вартістю проживання за одну ніч у двомісному номері серед всіх представлених категорій готелів, а також окремо для готелів категорії 5 зірок.