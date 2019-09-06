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    Київ увійшов у ТОП-50 найбільш відвідуваних столиць світу

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    Київ увійшов у ТОП-50 найбільш відвідуваних столиць світу

    Серед євпропейських столиць Київ на 22-му місці

    Київ посів 39-те місце у рейтингу найбільш відвідуваних столиць світу за версією міжнародного туристичного метапошуку momondo.ua. В європейському списку Київ на 22-му місці.

    Про це пише The Village.

    Найпопулярнішими столицями світу стали Лондон, Париж, Амстердам, Рим і Берлін.

    Водночас Київ став найбільш доступною столицею в Європі за середньою вартістю проживання в готелі: ніч у київському готелі в середньому коштує 1 621 грн.

    За доступністю готелів вищої категорії Київ опинився на 63 місці. Провести ніч у київському п’ятизірковому готелі можна в середньому за 4 318 гривень.

    Найдорожчими містами стали Монако, Нассау, Браззавіль, Бріджтаун і Вікторія. Ніч у цих містах коштує від 11,5 тисячі до 27,7 тисячі гривень. 

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    Найдешевші готелі – у столицях Лаосу, Казахстану, Камбоджі, Туреччини та Індонезії: ніч у середньому вартуватиме від 1 035 до 1 510 гривень.

    Вказані ціни є середньою вартістю проживання за одну ніч у двомісному номері серед всіх представлених категорій готелів, а також окремо для готелів категорії 5 зірок.

    momondo.ua – безкоштовний міжнародний метапошуковик, який порівнює пропозиції авіакомпаній, готелів та інших туристичних послуг. Головний офіс компанії розташований у Копенгагені, а сам сервіс локалізований у 30 країнах світу.
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