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    Куди найчастіше літають кияни з «Жулян»

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    З 2 вересня до 12 вересня 2019 року аеропорт &laquo;Київ&raquo; ім. Ігоря Сікорського закритий на прийом/випуск повітряних суден&nbsp; - Куди найчастіше літають кияни з «Жулян»
    З 2 вересня до 12 вересня 2019 року аеропорт «Київ» ім. Ігоря Сікорського закритий на прийом/випуск повітряних суден 

    За вісім місяців цього року аеропорт «Київ» обслужив майже 2 млн пасажирів

    За серпень 2019 року Міжнародний аеропорт «Київ» ім. Ігоря Сікорського аеропорт обслужив 265,7 тис. пасажирів, що на 25,8% менше, ніж у серпні 2018. 

    Кількість пасажирів, обслужених на міжнародних рейсах у серпні, – 259 тис., на внутрішніх – 6,7 тис. пасажирів.

    Кількість рейсів у серпні 2019 року склала 2 655 на приліт і виліт, що на 18,5% менше аналогічного періоду 2018 р., з них міжнародних рейсів – 2 245, внутрішніх - 410. Про це повідомляє пресслужба летовища.

    Найбільш популярні міжнародні напрямки в серпні 2019 року – Мінськ (Білорусь), Варшава (Польща), Рим (Італія), Анкара (Туреччина), Берлін (Німеччина), Франкфурт-на-Майні (Німеччина), Відень (Австрія); внутрішні - Одеса, Запоріжжя, Львів.

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    За січень-серпень 2019 року Міжнародний аеропорт «Київ» обслужив 1,856 млн пасажирів, що на 0,1%, менше ніж у січні-серпні 2018 р. Кількість пасажирів, обслужених на міжнародних рейсах – 1,808 млн, на внутрішніх – 47,9 тис. пасажирів.

    Кількість рейсів у січні-серпні 2019 року склала 19 663 на приліт і виліт, що на 2,2% більше аналогічного періоду 2018 р., з них міжнародних рейсів – 16 491, внутрішніх – 3 172.

    Найбільш популярні міжнародні напрямки з початку 2019 року – Мінськ (Білорусь), Варшава (Польща), Шарм-єль-Шейх (Єгипет), Рим (Італія), Анкара (Туреччина), Відень (Австрія), Берлін (Німеччина); внутрішні - Одеса, Запоріжжя, Львів.

    Нагадаємо, що з 2 вересня до 12 вересня 2019 року аеропорт «Київ» ім. Ігоря Сікорського закритий на прийом/випуск повітряних суден у зв'язку з проведенням поточного ремонту злітно-посадкової смуги. Рейси, які раніше обслуговував аеропорт «Київ», здійснюватимуться з аеропорту «Бориспіль».

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