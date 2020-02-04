Київ в очікуванні снігопаду: водіям радять пересісти на громадський транспорт



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Київавтодор заявив про готовність до погіршення погодних умов

Спецтехніка комунальної корпорації «Київавтодор» чергуватиме на вихідних позиціях столиці, щоб у разі погіршення погодних умов оперативно розпочати роботи на дорогах і тротуарах столиці. У корпорації запевнили, що дорожники готові до снігопадів.

Загалом Київавтодор має 418 одиниць снігоприбиральної техніки.

Нагадаємо, що за прогнозом Укргідрометцентру, протягом доби 5 лютого в Києві очікуються значні опади у вигляді мокрого снігу, налипання мокрого снігу, вранці та вдень пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця, утворення снігового покриву висотою 5-10 см.

Дорожники закликають водіїв бути обачними на дорогах.

Столична влада також просить водіїв не виїжджати без нагальної потреби на власному авто та надавати перевагу громадському пасажирському транспорту.

«Закликаємо водіїв за можливості утриматися від поїздок на приватних авто, аби не заважати роботі спецтехніки та не спричиняти заторів на автошляхах столиці. На час опадів рекомендується надати перевагу громадському транспорту для пересування містом. Окрім того, переконливо просимо не паркувати автомобілі на узбіччях доріг та у непередбачених для цього місцях. Авто, що заважатимуть проходженню снігоприбиральної техніки, евакуюватимуть», - йдеться в повідомленні Київської міської держадміністрації.

Поради водіям:

дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам:

ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;

при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти – це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

якщо падіння не уникнути – напружте м’язи, згрупуйтесь, а доторкнувшись до землі спробуйте перекотитись, – удар, спрямований на вас, зменшить силу;

будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

коли перебігаєте дорогу перед автомобілем врахуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів;

обходьте металеві кришки люків – як правило, вони вкриті льодом.

Пішоходам рекомендується рухатись тротуарами з обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях, бути обережними та обачливими.

Раніше синоптики повідомили, що погода у лютому 2020 року буде аномально теплою, без лютих морозів і снігопадів. Проте українцям часто докучатимуть дощі та мокрий сніг. Середня температура повітря по Україні коливатиметься у межах 0-3 градусів морозу, а на Півдні, Закарпатті та Прикарпатті – 0+3 градусів тепла.