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    На Київ суне сніг: комунальники підготувалися до погіршення погодних умов (фото)

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    Спецтехніка готова&nbsp;розпочати обробку вулиць і тротуарів - На Київ суне сніг: комунальники підготувалися до погіршення погодних умов (фото)
    Спецтехніка готова розпочати обробку вулиць і тротуарів
    Фото: Київавтодор

    Спецтехніка «Київавтодору» ще до опадів займає вихідні позиції

    Увечері в п’ятницю, 31 січня, очікуються рясні опади: дощ перейде у мокрий сніг.

    Комунальна корпорація «Київавтодор» заявляє про готовність до снігопадів.

    Дорожники завчасно виїжджають у місто до початку опадів. Використовують це, щоб техніка максимально оперативно розпочала обробку вулиць і тротуарів.

    «Виїзд на позиції у місто пришвидшує обробку доріг протиожеледними засобами і прибирання вулиць. Спецтехніка не стоїть у заторах, щоб виїхати з баз», - розповів заступник генерального директора КК «Київавтодор» Валентин Осипов.

    Відслідковують рух повітряних мас дорожники у сучасному диспетчерському центрі, який створений у «Київавтодорі».

    Кількість техніки застосовують у залежності від інтенсивності опадів. Загалом, дорожники мають 418 снігоприбиральних машин.

    Використовують і сучасні авто для обробки вулиць рідкими хлоридами.

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    На Київ суне сніг: комунальники підготувалися до погіршення погодних умов (фото)
    На Київ суне сніг: комунальники підготувалися до погіршення погодних умов (фото)
    На Київ суне сніг: комунальники підготувалися до погіршення погодних умов (фото)
    На Київ суне сніг: комунальники підготувалися до погіршення погодних умов (фото)
    На Київ суне сніг: комунальники підготувалися до погіршення погодних умов (фото)
    На Київ суне сніг: комунальники підготувалися до погіршення погодних умов (фото)

    «Київавтодор» закликає водіїв бути обачними на дорогах.

    прогноз погоди Київ дороги Київавтодор снігопад
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