На Київ суне сніг: комунальники підготувалися до погіршення погодних умов (фото)



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Спецтехніка готова розпочати обробку вулиць і тротуарів Фото: Київавтодор

Спецтехніка «Київавтодору» ще до опадів займає вихідні позиції

Увечері в п’ятницю, 31 січня, очікуються рясні опади: дощ перейде у мокрий сніг.

Комунальна корпорація «Київавтодор» заявляє про готовність до снігопадів.

Дорожники завчасно виїжджають у місто до початку опадів. Використовують це, щоб техніка максимально оперативно розпочала обробку вулиць і тротуарів.

«Виїзд на позиції у місто пришвидшує обробку доріг протиожеледними засобами і прибирання вулиць. Спецтехніка не стоїть у заторах, щоб виїхати з баз», - розповів заступник генерального директора КК «Київавтодор» Валентин Осипов.

Відслідковують рух повітряних мас дорожники у сучасному диспетчерському центрі, який створений у «Київавтодорі».

Кількість техніки застосовують у залежності від інтенсивності опадів. Загалом, дорожники мають 418 снігоприбиральних машин.

Використовують і сучасні авто для обробки вулиць рідкими хлоридами.

«Київавтодор» закликає водіїв бути обачними на дорогах.