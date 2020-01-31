На Київ суне сніг: комунальники підготувалися до погіршення погодних умов (фото)
Спецтехніка «Київавтодору» ще до опадів займає вихідні позиції
Увечері в п’ятницю, 31 січня, очікуються рясні опади: дощ перейде у мокрий сніг.
Комунальна корпорація «Київавтодор» заявляє про готовність до снігопадів.
Дорожники завчасно виїжджають у місто до початку опадів. Використовують це, щоб техніка максимально оперативно розпочала обробку вулиць і тротуарів.
«Виїзд на позиції у місто пришвидшує обробку доріг протиожеледними засобами і прибирання вулиць. Спецтехніка не стоїть у заторах, щоб виїхати з баз», - розповів заступник генерального директора КК «Київавтодор» Валентин Осипов.
Відслідковують рух повітряних мас дорожники у сучасному диспетчерському центрі, який створений у «Київавтодорі».
Кількість техніки застосовують у залежності від інтенсивності опадів. Загалом, дорожники мають 418 снігоприбиральних машин.
Використовують і сучасні авто для обробки вулиць рідкими хлоридами.
«Київавтодор» закликає водіїв бути обачними на дорогах.