Синоптики попередили українців про погіршення погоди у вівторок



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Сьогодні в західних областях очікується мокрий сніг, в Карпатах - хуртовина

У Києві 4 лютого у другій половині дня можливий невеликий дощ, температура вдень 3-5° тепла

В Україні з вівторка, 4 лютого, ускладняться погодні умови: очікуються сніг і сильний вітер, на Закарпатті та Прикарпатті значний дощ і мокрий сніг. Температура вдень становитиме від 4°морозу до 12° тепла.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«4 лютого в Україні хмарно з проясненнями. В західних областях дощ та мокрий сніг, вдень на Прикарпатті та Закарпатті значні опади; в Карпатах вночі невеликий, вдень сильний сніг, хуртовина, пориви вітру 20-25 м/с, на дорогах ожеледиця. На решті території без опадів, лише вдень у північних, Вінницькій та Одеській областях невеликий дощ. Вітер західний з переходом на південний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 1-6° тепла, на крайньому півдні країни 7-12° тепла; в Карпатах протягом доби 0-4° морозу», - зазначається у повідомленні.

Також сьогодні на високогір'ї Закарпатської та у горах Івано-Франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека.

У Києві 4 лютого у другій половині дня можливий невеликий дощ. Вітер західний з переходом на південний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.

Раніше синоптики дали прогноз погоди на місяць: він буде зовсім не лютий.