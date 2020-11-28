Київ залишається серед двадцяти міст світу з найбруднішим повітрям

За добу зафіксовано незначні покращення

Станом на 18 годину 28 листопада Київ знаходиться на 19 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 132 одиниці при нормі у 50. Такий рівень забруднення характеризується як «нездоровий для чутливих груп». Як попереджають автори моніторингу, результат від 101 до 150 передбачає ризик для організму при прогулянках на повітрі.

Індекс якості повітря (AQI) базується на вимірюванні в атмосфері твердих часток, озону , діоксиду азоту, діоксиду сірки та викидів вуглецю. ожливі наслідки для здоров'я відповідно до впливу дози встановлюються епідеміологічними дослідженнями.

За минулу добу українська столиця покращила свої позиції на три пункти. Як повідомлялося раніше, учора Київ перебував на 16-й позиції з «нездоровим» показником в 154 одиниці.