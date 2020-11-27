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    Небезпечне повітря: Київ у двадцятці найбрудніших мегаполісів світу

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    Кияни страждають від брудного повітря - Небезпечне повітря: Київ у двадцятці найбрудніших мегаполісів світу
    Кияни страждають від брудного повітря

    Рівень забруднення повітря в Києві характеризується як «нездоровий»

    Станом на 8 годину 27 листопада Київ знаходиться на 16 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

    Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

    Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 154 при нормі у 50. Рівень забруднення характеризується як «нездоровий».

    Про значне забруднення повітря в Києві свідчить також інтерактивна карта.

    Згідно з її даними, у більшості районів Києва рівень забруднення «нездоровий для чутливих груп» або «нездоровий».

    Нагадаємо, станом на 12 годину 26 листопада Київ знаходився на 10 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

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    Теги: екологія Київ рейтинг повітря
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