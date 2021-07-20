Київ замахнувся на створення власного «Адлерсхофу»

Київ планує створити науково-технологічний парк «Академ.Сіті» на прикладі німецького проєкту «Адлерсхоф»

У Києві з’явиться науково-технологічний парк «Академ.Сіті», мета якого – підсилити роль науки та технологій у розвитку міста. Інноваційний парк реалізується на прикладі найуспішнішого в Німеччині проєкту «Адлерсхоф». Створення парку обговорили під час урочистого заходу зі створення Асоціації академічного співробітництва «Академ.Сіті» з українськими та німецькими колегами. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Серед учасників заходу – директори інститутів Національної академії наук України, т. в. о. Президента НАН України Сергій Пирожков, тимчасовий повірений у справах Посольства Федеративної Республіки Німеччини пан Бертрам фон Мольтке, декан університету ім. Гумбольдта в Берліні Ельмар Кульке та представник інноваційного парку «Адлерсхоф» пан Хельге Нойман. Київську міську державну адміністрацію представляли перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба та заступник директора Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Анатолій Баган.

«Столиця давно потребує свого столичного «Адлерсхофу», який стане потужним центром інновацій та залучення інвестицій. Він складе успішну конкуренцію комерційним проєктам технопарків, що вже працюють», – прокоментував Кулеба.

Учасникам також презентували ідею нового наукового парку, що працюватиме на базі кластера наукових установ НАН України, розташованого в Академмістечку.

«Впевнений, місто впорається з амбітним завданням. Адже Київ – із давніх-давен місто студентів та розвитку науки. У нас сконцентровані понад 400 наукових установ та більше ста вищих навчальних закладів», – уточнив Кулеба.

Також він додав, що створення наукового парку «Академ.Сіті» має всі шанси стати дійсно інноваційним, потужним центром, де сконцентруються наука і підприємництво, а міська влада допоможе, щоб цей проєкт був реалізований. Це шанс як для Києва, так і для всієї України. Про свою підтримку проєкту повідомила і делегація від Міністерства освіти та наукових досліджень Німеччини під час вітальної онлайн-промови.

Нагадаємо, «Адлерсхоф» – один із найуспішніших науково-технологічних проєктів у Німеччині. На площі понад 4,2 кв. км базуються 1200 підприємств, працюють 22 тисячі людей та навчаються майже 6,5 тис. студентів.

Німецька команда працюватиме у столиці кілька днів, за цей час надасть столичним науковцям максимальну партнерську допомогу зі створення парку «Академ.Сіті» в Києві.