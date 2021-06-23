Помер вчений і дипломат Богдан Соколовський

Соколовський тонко й глибоко відчував особливі ролі й можливості України на світовій мапі

На 67-му році життя відійшов у засвіти український фізик, кандидат фізико-математичних наук, дипломат та уповноважений президента Віктора Ющенка з міжнародних питань енергетичної безпеки (2008–2010) Богдан Іванович Соколовський. Про це повідомила його колега по державній службі, політична й громадська діячка Лариса Мудрак на своїй сторінці у Facebook.

Ось повний текст її допису:

«Богдан Соколовський пішов у засвіти. Політик. Дипломат. Фізик. Це фото на одній з численних прес-конференцій в період 2005–2010 рр. В той час він був поважним й надзвичайним послом з міжнародних питань енергетичної безпеки. Я модерувала тоді всі його пресконференції. Це були перші відкриті війни з Росією, лише тоді енергетичні.

Ми багато й часто говорили про стійкість, відданість, служіння. Історію країни, спадкові травми, ідентифікацію нації. Він тонко й глибоко відчував особливі ньюанси ролі й можливості України на світовій мапі. Знав те, про що зараз вже не встигають говорити в політичних війнах й дипломатичних діалогах. Знав глибоку сутність. Глибинну. Ми не договорили. Багато про що. Він був з західної України, й часами я щиро боронила свою центральну й свій Киів. Я любила слухати його монологи про енергетику . Й тепер ніхто не зможе пояснити мені важливі історичні особливості. Я просила його писати спогади - мемуари. Не знаю, чи написав. Поки його шлях в світле вічне важливіший».

Читайте також: