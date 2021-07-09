На Київщині аграрії висіяли герб-рекордсмен висотою 245 метрів (відео)

Велетенський символ знаходиться неподалік Борисполя

На Київщині, у селі .Велика Олександрівка, що за 12 кілометрів від Борисполя висіяли велетенський герб України.

На полігоні аграрних іновацій Digital Field на площі 60 тис. кв. м. відтепер красується державний символ. Про це повідомила представниця Книги Рекордів України Лана Вєтрова у фейсбуці.

Тризуб встановив національний рекорд України у категорії «Наука і Технології». Його чудово видно із літаків, які прямують з аеропорту Борисполя.

Проєкт був створений з ініціативи компанії AgriLab та Limagrain. «Для висіву герба використали найсучасніші ресурси – добрива, насіння, систему захисту, яка дозволить рослинам розвиватися і залишатися зеленими довший час», – повідомили організатори.



Про герб у цифрах:

406 270 насінин висіяли;

60000 м2 – загальна площа поля з гербом;

245,3 метрів висота символіки;

138 метрів ширина;

Площа герба 33851,4 кв м.

Нагадаємо, раніше на сайті Верховної Ради опублікували текст та фото запропонованого президентом Володимиром Зеленським законопроєкту про Великий державний герб України.

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