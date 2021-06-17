Американські вчені створили шолом для читання думок

Медикам він може стати в нагоді в дослідженнях, присвячених роботі мозку

Американська компанія Kernel оголосила про створення гаджету, який відстежує й аналізує мозкову активність. Він буде продаватися за ціною $ 50 тисяч. Про це повідомляє Bloomberg.

У компанії говорять, що їхній продукт вловлює нейронні хвилі, інтерпретує їх у режимі реального часу і, при цьому, досить точно. В основі лежить лазерна технологія, за допомогою якої і відбувається процес виявлення мозкової активності. Шолом під назвою Flow підключається по USB до ПК або ноутбука, після чого активується, і користувач може почати працювати з ним.

Навіщо такий пристрій звичайним користувачам — незрозуміло. Однак, медикам він може стати в нагоді в дослідженнях, присвячених роботі мозку. У Kernel стверджують, що також їхній апарат може допомогти вченим, які займаються проблемами психічних розладів.

Щоб записати мозкові сигнали, шолом активує роботу лазерів. Проникаючи через шкіру і череп, вони досягають мозку і фіксують його роботу. Такий метод називається неінвазивним, тобто не вимагає безпосередньої установки чипів у мозок, як, наприклад, у пристрої Neuralink. Незважаючи на свою «гуманність», технологія має ряд недоліків — результати, отримані з її допомогою, менш точні, а ще на неї більшою мірою впливають різного роду електрозавади.

Але зате апарат може помітити, як змінюється рівень кисню в крові і повідомити про це своєму власнику. До речі, компанія випустила ще один гаджет — Flux. Цей шолом працює, як магнітоенцефалографія, що фіксує магнітні поля, які генеруються внаслідок електричної мозкової активності. За словами розробників, він може відстежити, як працює мозок, коли людина відчуває сильні емоції або зосереджує свою увагу на чомусь. Вони впевнені, що шолом дасть розуміння того, як працює наша памʼять.

На обидві моделі, як повідомляє Bloomberg, уже оформлені попередні замовлення клініками, медорганізаціями і науково-дослідними інститутами. У компанії прагнуть максимально здешевити виробництво, щоб шоломи коштували не дорожче за смартфони. Це зробить їх доступними для медиків з усього світу.

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