Київ запроваджує суворі обмеження з 1 листопада: якими будуть нові правила карантину

У столиці ситуація з коронавірусом стрімко погіршується

З понеділка, 1 листопада, Київ буде переведений в «червону» зону карантину. Для відвідування торгових центрів, закладів харчування та ЦНАП, а також для проїзду в громадському транспорті потрібно ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію. Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна.

Вхід строго з ПЛР-тестом і Covid-сертифікатом

Так, з понеділка тільки з негативним ПЛР-тестом і Covid-сертифікатом можна буде відвідувати:

заклади харчування,

готель,

заклади соцзахисту,

спортзал,

фітнес-центри,

ЦНАП,

управління праці та соцзахисту,

управління Пенсійного фонду,

масові заходи,

торгові центри.

Громадський транспорт

У столиці громадський транспорт зупиняти не будуть – він продовжить роботу у звичайному режимі. Однак з 1 листопада метрополітеном, наземним комунальним і приватним транспортом Києва зможуть скористатися пасажири при наявності Covid-сертифікату або негативного ПЛР-тесту.

Робота ТРЦ

Торгово-розважальні центри працюватимуть з обмеженнями. Так, діти і підлітки можуть відвідувати ТРЦ тільки в супроводі дорослого, що має або Covid-сертифікат або негативний ПЛР-тест.

Дистанційне навчання в школах

З понеділка школярі з 1 по 11 клас навчатимуться Дистанційно. У такому режимі школи столичні продовжать працювати до поліпшення епідемічної ситуації в місті.

Робота дитячих садків

Дитячі садки з понеділка продовжать роботу у звичайному режимі, за умови вакцинації 100% персоналу.

Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 17430 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1108, медпрацівників – 178. Також за минулу добу госпіталізовано – 5663 особи, летальних випадків – 336, одужало – 5269 осіб.