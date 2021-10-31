Київ запроваджує суворі обмеження з 1 листопада: якими будуть нові правила карантину
Київ з 1 листопада в «червоній» зоні адаптивного карантину
У столиці ситуація з коронавірусом стрімко погіршується
З понеділка, 1 листопада, Київ буде переведений в «червону» зону карантину. Для відвідування торгових центрів, закладів харчування та ЦНАП, а також для проїзду в громадському транспорті потрібно ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію. Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна.
Вхід строго з ПЛР-тестом і Covid-сертифікатом
Так, з понеділка тільки з негативним ПЛР-тестом і Covid-сертифікатом можна буде відвідувати:
- заклади харчування,
- готель,
- заклади соцзахисту,
- спортзал,
- фітнес-центри,
- ЦНАП,
- управління праці та соцзахисту,
- управління Пенсійного фонду,
- масові заходи,
- торгові центри.
Громадський транспорт
У столиці громадський транспорт зупиняти не будуть – він продовжить роботу у звичайному режимі. Однак з 1 листопада метрополітеном, наземним комунальним і приватним транспортом Києва зможуть скористатися пасажири при наявності Covid-сертифікату або негативного ПЛР-тесту.
Робота ТРЦ
Торгово-розважальні центри працюватимуть з обмеженнями. Так, діти і підлітки можуть відвідувати ТРЦ тільки в супроводі дорослого, що має або Covid-сертифікат або негативний ПЛР-тест.
Дистанційне навчання в школах
З понеділка школярі з 1 по 11 клас навчатимуться Дистанційно. У такому режимі школи столичні продовжать працювати до поліпшення епідемічної ситуації в місті.
Робота дитячих садків
Дитячі садки з понеділка продовжать роботу у звичайному режимі, за умови вакцинації 100% персоналу.
Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 17430 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1108, медпрацівників – 178. Також за минулу добу госпіталізовано – 5663 особи, летальних випадків – 336, одужало – 5269 осіб.