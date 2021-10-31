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    Київ запроваджує суворі обмеження з 1 листопада: якими будуть нові правила карантину

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    Київ з 1 листопада в &laquo;червоній&raquo; зоні адаптивного карантину - Київ запроваджує суворі обмеження з 1 листопада: якими будуть нові правила карантину

    Київ з 1 листопада в «червоній» зоні адаптивного карантину

    Фото РБК-Україна

    У столиці ситуація з коронавірусом стрімко погіршується

    З понеділка, 1 листопада, Київ буде переведений в «червону» зону карантину. Для відвідування торгових центрів, закладів харчування та ЦНАП, а також для проїзду в громадському транспорті потрібно ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію. Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна.

    Вхід строго з ПЛР-тестом і Covid-сертифікатом

    Так, з понеділка тільки з негативним ПЛР-тестом і Covid-сертифікатом можна буде відвідувати:

    • заклади харчування,
    • готель,
    • заклади соцзахисту,
    • спортзал,
    • фітнес-центри,
    • ЦНАП,
    • управління праці та соцзахисту,
    • управління Пенсійного фонду,
    • масові заходи,
    • торгові центри.

    Громадський транспорт

    У столиці громадський транспорт зупиняти не будуть – він продовжить роботу у звичайному режимі. Однак з 1 листопада метрополітеном, наземним комунальним і приватним транспортом Києва зможуть скористатися пасажири при наявності Covid-сертифікату або негативного ПЛР-тесту.

    Робота ТРЦ

    Торгово-розважальні центри працюватимуть з обмеженнями. Так, діти і підлітки можуть відвідувати ТРЦ тільки в супроводі дорослого, що має або Covid-сертифікат або негативний ПЛР-тест.

    Дистанційне навчання в школах

    З понеділка школярі з 1 по 11 клас навчатимуться Дистанційно. У такому режимі школи столичні продовжать працювати до поліпшення епідемічної ситуації в місті.

    Робота дитячих садків

    Дитячі садки з понеділка продовжать роботу у звичайному режимі, за умови вакцинації 100% персоналу.

    Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 17430 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1108, медпрацівників – 178. Також за минулу добу госпіталізовано – 5663 особи, летальних випадків – 336, одужало – 5269 осіб.

    Теги: Київ громадський транспорт діти навчання карантин транспорт готель робота харчування школярі коронавірус
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    Київ запроваджує суворі обмеження з 1 листопада: якими будуть нові правила карантину