Які продукти найбільше подорожчають в листопаді: прогноз цін

Наприкінці осені ціни на харчі продовжать зростати

Через зростання цін на енергоносії та зернові культури в Україні продовжать дорожчати основні продукти харчування. Про це пише «Обозреватель».

За даними Держстату, товари першої необхідності зросли в ціні на 11% порівняно з аналогічним періодом 2020 року.

Проте, як стверджують експерти, продукти в Україні продовжуватимуть дорожчати й у листопаді.

Ключові причини зростання цін на продукти – подорожчання енергоносіїв, зернових культур та корму, а також ситуація на світових ринках.

Як виростуть ціни на продукти в Україні в листопаді 2021 року:

літр соняшникової олії коштуватиме 68-69 гривень;

через скорочення обсягів виробництва та зростання цін на корм для скота м'ясо може подорожчати на 10-15%;

за десяток яєць доведеться віддавати 37 гривень (+5%);

овочі та фрукти подорожчають на 5-10%, а до кінця року – до 20-30%.

Експерти попереджають, що якщо газ додасть у ціні на світових ринках – за продукти харчування українцям доведеться віддавати ще більше грошей.

Нагадаємо, напередодні Нацбанк повідомив, чи чекати до кінця року зростання цін.

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