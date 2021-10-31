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    Які продукти найбільше подорожчають в листопаді: прогноз цін

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    Скачок цін на енергоносії спровокували підвищення вартості продуктів - Які продукти найбільше подорожчають в листопаді: прогноз цін
    Скачок цін на енергоносії спровокували підвищення вартості продуктів
    Фото з відкритих джерел

    Наприкінці осені ціни на харчі продовжать зростати

    Через зростання цін на енергоносії та зернові культури в Україні продовжать дорожчати основні продукти харчування. Про це пише «Обозреватель».

    За даними Держстату, товари першої необхідності зросли в ціні на 11% порівняно з аналогічним періодом 2020 року.

    Проте, як стверджують експерти, продукти в Україні продовжуватимуть дорожчати й у листопаді.

    Ключові причини зростання цін на продукти – подорожчання енергоносіїв, зернових культур та корму, а також ситуація на світових ринках.

    Як виростуть ціни на продукти в Україні в листопаді 2021 року:

    • літр соняшникової олії коштуватиме 68-69 гривень;
    • через скорочення обсягів виробництва та зростання цін на корм для скота м'ясо може подорожчати на 10-15%;
    • за десяток яєць доведеться віддавати 37 гривень (+5%);
    • овочі та фрукти подорожчають на 5-10%, а до кінця року – до 20-30%.

    Експерти попереджають, що якщо газ додасть у ціні на світових ринках – за продукти харчування українцям доведеться віддавати ще більше грошей.

    Нагадаємо, напередодні Нацбанк повідомив, чи чекати до кінця року зростання цін.

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    Теги: продукти ціни харчування
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    Які продукти найбільше подорожчають в листопаді: прогноз цін