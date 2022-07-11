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    Київ зранку накрив смог

    Київ зранку накрив смог
    фото ілюстративне

    Запах гару чутно у більшості районів

    Жителі столиці зранку відчули неприємний запах з вулиці. Більшість районів Києва накрив смог. Про це повідомляють кияни у соцмережах.

    Зокрема, сильний запах гару чутно в районі Одеської траси, смт. Чабани. Район Академмістечка теж затягнутий димом та відчувається запах гару. З неприємним запахом зіткнулись також жителі Святошинського та Голосіївського району (ст. м. Шулявка, Дорогожиці, Теремки).

    «У районі Куренівки теж запах гару, а трохи раніше був запах начебто по металу ріжуть», – зазначають кияни в соцмережах.

    Хоча згідно з інформацією екологічного чат-боту SaveEcoBot, який поєднує дані про забруднювачів та інструменти захисту довкілля, значного забруднення у столиці не спостерігається.

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    Нагадаємо, у листопаді минулого року столиця була у десятці міст світу з найбруднішим повітрям.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Київ зранку накрив смог