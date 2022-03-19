Сильний смог у Києві. Рятувальники звернулись до мешканців столиці

ДСНС просить киян не панікувати

Смог, який накрив столицю України та Київську область з ночі, пов’язаний з погодними умовами, що сприяють накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі. Про це повідомляє служба з Надзвичайних ситуацій.

«Смог сьогодні не є причиною для паніки у суспільстві. Так станом на 07:00 ранку 19 березня у Київській області не зафіксовано пожеж в екосистемах, у Зоні відчуження та поблизу ЧАЕС», - йдеться у повідомленні.

Так про забруднення повітря над Києвом написав Вадим Денисенко. «Смог над Києвом. Чому він з‘явився:

Догорає сміттєзвалище біля Нових Петрівців.

Безвітряна погода. Як тільки вітер з‘явиться, смог від роботи теплоелектростанцій і димів від загорянь в околицях Києва розвіється

В Чорнобильській зоні, з точки зору пожежної ситуації, все спокійно. Радіаційний фон в нормі»

Нагадаємо, 19 березня близько 4 години ранку кияни відчули сильний запах гару, їдкий дим накрив столицю.

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