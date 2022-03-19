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    Сильний смог у Києві. Рятувальники звернулись до мешканців столиці

    Сильний смог у Києві. Рятувальники звернулись до мешканців столиці
    фото: glavcom.ua

    ДСНС просить киян не панікувати

    Смог, який накрив столицю України та Київську область з ночі, пов’язаний з погодними умовами, що сприяють накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі. Про це повідомляє служба з Надзвичайних ситуацій.

    «Смог сьогодні не є причиною для паніки у суспільстві. Так станом на 07:00 ранку 19 березня у Київській області не зафіксовано пожеж в екосистемах, у Зоні відчуження та поблизу ЧАЕС», - йдеться у повідомленні.

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    Сильний смог у Києві. Рятувальники звернулись до мешканців столиці
    Сильний смог у Києві. Рятувальники звернулись до мешканців столиці
    Сильний смог у Києві. Рятувальники звернулись до мешканців столиці
    Сильний смог у Києві. Рятувальники звернулись до мешканців столиці
    Сильний смог у Києві. Рятувальники звернулись до мешканців столиці

    Так про забруднення повітря над Києвом написав Вадим Денисенко. «Смог над Києвом. Чому він з‘явився:

    Догорає сміттєзвалище біля Нових Петрівців.

    Безвітряна погода. Як тільки вітер з‘явиться, смог від роботи теплоелектростанцій і димів від загорянь в околицях Києва розвіється

    В Чорнобильській зоні, з точки зору пожежної ситуації, все спокійно. Радіаційний фон в нормі»

    Нагадаємо, 19 березня близько 4 години ранку кияни відчули сильний запах гару, їдкий дим накрив столицю.

    Сполучені Штати Америки попередили: якщо Росія використовує хімічну зброю на території України, її чекають серйозні наслідки з боку США.

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    Теги: росія окупанти Київ війна Україна окупація #stoprussia
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    Сильний смог у Києві. Рятувальники звернулись до мешканців столиці