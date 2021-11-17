На Київ опустився смог. Столиця у десятці міст світу з найбруднішим повітрям (фото)графіка
У повітрі відчувається запах гару
Станом на ранок 17 листопада в Києві спостерігається смог. Мешканці столиці скаржаться на запах гару в повітрі.
Наразі Київ знаходиться на десятому місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.
Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 153 при нормі у 50. Стан забруднення повітря характеризується як «нездоровий».
Інтерактивна карта з визначенням індексу якості повітря в реальному часі теж свідчить про високу забрудненість у Києві. Згідно з її даними, в більшості районів столиці України стан повітря «нездоровий» або «нездоровий для чутливих груп».
Карта якості повітря ЛУН Місто Air показує, що сьогодні в Києві «повітря нездорове для чутливих осіб».
За прогнозами Українського гідрометцентру на найближчі дні, метеорологічні умови не сприятимуть розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.