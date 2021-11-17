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    На Київ опустився смог. Столиця у десятці міст світу з найбруднішим повітрям (фото)

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    Над Києвом смог - На Київ опустився смог. Столиця у десятці міст світу з найбруднішим повітрям (фото)
    Над Києвом смог
    фото: glavcom.ua

    У повітрі відчувається запах гару

    Станом на ранок 17 листопада в Києві спостерігається смог. Мешканці столиці скаржаться на запах гару в повітрі.

    Зранку Київ затягло димом Фото: glavcom.ua
    Зранку Київ затягло димом Фото: glavcom.ua

    Наразі Київ знаходиться на десятому місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

    Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 153 при нормі у 50. Стан забруднення повітря характеризується як «нездоровий».

    Дані ресурсу Iqair

    Дані ресурсу Iqair

    Інтерактивна карта з визначенням індексу якості повітря в реальному часі теж свідчить про високу забрудненість у Києві. Згідно з її даними, в більшості районів столиці України стан повітря «нездоровий» або «нездоровий для чутливих груп».

    Карта забрудення повітря у реальному часі

    Карта забрудення повітря у реальному часі

    Карта якості повітря ЛУН Місто Air показує, що сьогодні в Києві «повітря нездорове для чутливих осіб».

    Карта якості повітря ЛУН Місто Air

    Карта якості повітря ЛУН Місто Air

    За прогнозами Українського гідрометцентру на найближчі дні, метеорологічні умови не сприятимуть розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.

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    Теги: екологія Київ повітря столиця
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    На Київ опустився смог. Столиця у десятці міст світу з найбруднішим повітрям (фото)