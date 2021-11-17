На Київ опустився смог. Столиця у десятці міст світу з найбруднішим повітрям (фото)

У повітрі відчувається запах гару

Станом на ранок 17 листопада в Києві спостерігається смог. Мешканці столиці скаржаться на запах гару в повітрі.

Зранку Київ затягло димом Фото: glavcom.ua

Наразі Київ знаходиться на десятому місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 153 при нормі у 50. Стан забруднення повітря характеризується як «нездоровий».

Дані ресурсу Iqair

Інтерактивна карта з визначенням індексу якості повітря в реальному часі теж свідчить про високу забрудненість у Києві. Згідно з її даними, в більшості районів столиці України стан повітря «нездоровий» або «нездоровий для чутливих груп».

Карта забрудення повітря у реальному часі

Карта якості повітря ЛУН Місто Air показує, що сьогодні в Києві «повітря нездорове для чутливих осіб».

Карта якості повітря ЛУН Місто Air

За прогнозами Українського гідрометцентру на найближчі дні, метеорологічні умови не сприятимуть розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.