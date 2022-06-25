Маріуполь накрив отруйний смог, палає сміттєзвалище (відео)

Місто перебуває на межі екологічної катастрофи

У Маріуполі палає сміттєзвалище. Отруйний смог накрив Приморський район. Окупанти не мають потужностей, щоб загасити пожежу. Місто перебуває на межі екологічної катастрофи. Про це інформує Маріупольська міська рада.

Пожежа виникла на законсервованому сміттєполігоні, що на вулиці Флотській. Під загрозою – здоров’я та життя людей. Адже у повітря виділяються небезпечні речовини – фурани, діоксини. Особливо небезпечним є канцероген бензопірен. Він за рівнем впливу на організм належить до вищого класу небезпеки.

«Пожежа на сміттезвалищі – це результат хаотичних та безграмотних дій окупантів. Вона призводить до викидів у повітря безлічі хімічної отрути, яку вдихають тисячі жителів. Наслідки можуть бути катастрофічними – люди можуть бути отруєні небезпечними речовинами. При цьому окупанти, знищивши всю техніку, не можуть ані локалізувати, ані ліквідувати пожежу. Якщо цього не зробити своєчасно, вогонь потрапить до «тіла» полігону і потушити його буде майже не можливо, що призведе до екологічної катастрофи. Це абсолютний цинізм та знущання з мирних жителів, їх життя та здоров‘я знаходяться у небезпеці», – зауважив мер Вадим Бойченко.

Нагадаємо, російські війська дозволили виїжджати з Маріуполя в сторону Запоріжжя. Рашисти почали частково пропускати приватні авто.

Раніше повідомлялося, що за вирубку дерев для приготування їжі та викидання сміття маріупольців карають громадськими роботами.

У Маріуполі досі гуманітарна катастрофа. Місто відрізане від водопостачання, а жителі п’ють дощову воду.

Російські війська також змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.

Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.

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