Київрада може звернутись до президента з проханням оголосити 2018-й Роком утвердження державної мови

У тексті проекту звернення до президента йдеться про те, що «важливо зберегти мову як ідентифікацію нації та засіб спілкування і порозуміння»

На розгляд Київської міської ради подано проект звернення до президента України щодо оголошення 2018 року Роком утвердження державної мови. Ініціатором звернення став голова фракції «ВО «Батьківщина» у Київраді Володимир Бондаренко, інформує прес-служба політсили. Наразі проект звернення проходить процедуру погодження комісій



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У тексті проекту звернення до президента йдеться про те, що «важливо зберегти мову як ідентифікацію нації та засіб спілкування і порозуміння»

На розгляд Київської міської ради подано проект звернення до президента України щодо оголошення 2018 року Роком утвердження державної мови.

Ініціатором звернення став голова фракції «ВО «Батьківщина» у Київраді Володимир Бондаренко, інформує прес-служба політсили.

Наразі проект звернення проходить процедуру погодження комісій Київради, а далі буде винесено на голосування в сесійну залу.

У тексті звернення ідеться про те, що «важливо зберегти народ, свою територію, кордони, суверенітет і мову як ідентифікацію нації та засіб спілкування і порозуміння».

Бондаренко наполягає на тому, що оголошення Року утвердження державної мови матиме важливе значення для розвитку національної свідомості та сприятиме розширенню вживання української мови в усіх сферах суспільного життя.

Як повідомлялось, 9 лютого колишні президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко звернулися до нинішнього глави держави Петра Порошенка із проханням оголосити 2018-й Роком утвердження державної мови.

Як раніше повідомлялось, письменниця Оксана Забужко підтримала ідею проголошення 2018-го роком утвердження державної мови. На думку письменниці, саме формулювання Рік утвердження державної мови є вдалим.

Нагадаємо, листа до президента із проханням оголосити 2018-й Роком державної мови направили не лише митці (відповідне звернення було спрямовано до глави держави 6 грудня 2017-го), а й народні депутати. 178 парламентарів 10 листопада минулого року підписали звернення до президента про те, щоб оголосити 2018 рік «Роком державної мови». «Щоби стати сильніше, щоб кожного, хто проживає на території України, зробити сильніше, звертаємося до Вас і пропонуємо (і така ідея підтримана чотирма профільними міністерствами та Академією наук) оголосити 2018 рік «Роком державної мови», - йдеться у повідомленні.

Раніше Комітет з питань культури і духовності 16 листопада минулого року підтримав пропозицію щодо оголошення 2018 року Роком державної мови. Після того, шостого грудня із відповідним проханням до гаранта звернулися 36 громадських та культурних діячів і вчених. 15 грудня аналогічні листи до Порошенка надіслали ініціативна група «Першого грудня», 20 грудня - Світовий конгрес українців.

26 січня звернення до президента Петра Порошенка з проханням оголосити 2018-й «Роком утвердження державної мови» підписали 74 провідні українські правозахисники, науковці, письменники, митці та видавці.