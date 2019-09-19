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    Київрада опублікувала поіменний список депутатів, які зареєструвалися на сьогоднішню сесію

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    &nbsp;Вже вдруге цієї осені столичні депутати не можуть зібратися у Київраді - Київрада опублікувала поіменний список депутатів, які зареєструвалися на сьогоднішню сесію
     Вже вдруге цієї осені столичні депутати не можуть зібратися у Київраді

    Зі 120 депутатів зареєструвалися лише 53

    Столичні депутати сьогодні, 19 вересня, знову не зібралися на засідання 9 сесії Київської міської ради VIII скликання.

    Про це повідомили у секретаріаті Київради.

    Зазначається, що зі 120 депутатів зареєструвалися лише 53. Це вже вдруге цієї осені столичні депутати не можуть зібратися у Київраді. 

    Як повідомлялося, 12 вересня пленарне засідання Київради не зібрало кворуму. Кличко ініціював дострокове припинення повноважень Київради.

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    Зокрема, зареєструвалися:

    • депутатська фракція «Солідарність» – 30 депутатів із 51;
    • депутатська фракція «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» – 7 із 17 депутатів;
    • депутатська фракція «Єдність» – 2 із 14 депутатів;
    • депутатська фракція «Всеукраїнське об’єднання «Свобода» – 11 із 14 депутатів;
    • депутатська фракція «Об’єднання «Самопоміч» – 1 із 2 депутатів;
    • не входять до складу фракцій і груп – 1 із 7 депутатів.

    Також зареєструвався Київський міський голова Віталій Кличко.

    Не зареєструвався жоден депутат із 15 від фракції «Київська команда», що була утворена більшістю членів колишньої фракції політичної партії «Об'єднання «Самопоміч».

    Поіменний список реєстрації депутатів додається.

    Нагадаємо, Кличко звернувся до парламенту щодо розпуску Київради.

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