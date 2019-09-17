Кличко прокоментував законопроект про місцеві вибори у Києві



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Кличко вважає, що обмежувати повноваження міського голови – це недемократично

Законопроект про місцеві вибори потребує оцінки європейських фахівців, - мер Києва

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що законопроект про місцеві вибори потребує оцінки європейських фахівців.

Про це він сказав на Інвестиційному форумі, що триває сьогодні у столиці.

За словами Кличка, обмеження повноважень міського голови – це недемократично.

«У киян забирають право обирати свою владу. У нас пройшли демократичні вибори президента, такі ж мають бути вибори міського голови, якщо ми будуємо європейську, демократичну країну. Потрібна експертна оцінка європейських фахівців по цьому законопроекту і виважене рішення», – наголосив міський голова Києва.

За словами Кличка, законопроект руйнує місцеве самоврядування, адже самоврядування стає централізацією.

«Хочу звернутися до депутатів Київради, що вони напередодні опалювального сезону повинні виконати свій обов'язок і проголосувати за соціальні питання», – підкреслив Кличко.

Нагадаємо, група народних депутатів від партії «Слуга народу» внесли на розгляд до Верховної Ради законопроект, яким пропонується призначити позачергові вибори столичного мера та міськради на 8 грудня 2019 року.