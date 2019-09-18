Рішучий мер наводить порядок. Чому Кличку вигідні дострокові вибори у Києві

Віталій Кличко

Банкова веде свою гру, а Кличко працює на випередження

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Виталий Кличко заявил, что если лидеры всех пяти фракций городского совета не проведут сессию 19 сентября, он обратится в ВР для роспуска Киеврады. То есть уже понятно, что выборы в Киеве пройдут в декабре. Если анонсированный Богутской путч не помешает, конечно :)

Банковая ведет свою игру именно на этот результат. А Кличко просто работает на опережение. Он хороший боксер, чемпион мира, прекрасно понимает значение инциативы и важность навязывание противнику своего темпа боя.

И получается, что не Банковая вынуждена «распустить неэффективную власть в Киеве», а решительный мэр наводит порядок. Сам. И критиковать его гораздо сложнее. Впрочем, в ОП тоже не дети сидят и наверняка придумают не менее интересный ход. Вот только готового кандидата в мэры у них сейчас нет. Но есть рейтинг Зеленского.

Так что выборы в Киеве будут очень интересными. Еще бы Черновецкого убедить вернуться в игру, чтобы уровень сюрреализма зашкаливал...

Джерело: блог Кирила Сазонова

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