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    Думки вголос

    Рішучий мер наводить порядок. Чому Кличку вигідні дострокові вибори у Києві

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Віталій Кличко - Рішучий мер наводить порядок. Чому Кличку вигідні дострокові вибори у Києві
    Віталій Кличко

    Банкова веде свою гру, а Кличко працює на випередження

    Мовою оригіналу

    Виталий Кличко заявил, что если лидеры всех пяти фракций городского совета не проведут сессию 19 сентября, он обратится в ВР для роспуска Киеврады. То есть уже понятно, что выборы в Киеве пройдут в декабре. Если анонсированный Богутской путч не помешает, конечно :)

    Банковая ведет свою игру именно на этот результат. А Кличко просто работает на опережение. Он хороший боксер, чемпион мира, прекрасно понимает значение инциативы и важность навязывание противнику своего темпа боя. 

    И получается, что не Банковая вынуждена «распустить неэффективную власть в Киеве», а решительный мэр наводит порядок. Сам. И критиковать его гораздо сложнее. Впрочем, в ОП тоже не дети сидят и наверняка придумают не менее интересный ход. Вот только готового кандидата в мэры у них сейчас нет. Но есть рейтинг Зеленского.

    Так что выборы в Киеве будут очень интересными. Еще бы Черновецкого убедить вернуться в игру, чтобы уровень сюрреализма зашкаливал...

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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