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    Київрада погодила призначення нового заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень

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    Рішення про призначення Петра Оленича&nbsp;підтримали 82 депутати - Київрада погодила призначення нового заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень
    Рішення про призначення Петра Оленича підтримали 82 депутати
    фото: kiev.klichko.org

    Петро Оленич пообіцяв перевести всі паперові послуги в місті Києві в електронний вигляд

    Київрада погодила призначення заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень директора Департаменту земельних ресурсів Петра Оленича.

    Таке рішення підтримали 82 депутати, повідомляє пресслужба мера Києва. Новий заступник опікуватиметься питаннями цифрової трансформації та земельних відносин.

    «Це – дуже відповідальна посада. Адже сфера ІТ стала невід'ємною частиною усіх сфер життєдіяльності нашого міста. Це – і освіта, і медицина, і транспортна галузь. Усім галузям, для ефективної троботи, необхідний зручний сервіс. І кияни очікують від нас більш швидших змін, що зроблять життя кожного мешканця комфортнішим і зручнішим», – підкреслив Віталій Кличко після голосування.

    «Цифровий простір дає прозорий механізм контролю, впливу на прийняття рішень, а найголовніше – забезпечення інвестиційної привабливості для бізнесу, який якраз і наповнює міський бюджет, і забезпечує розвиток міста. Тому в найближчі два роки у тісній спрівпраці з Мінцифрою ми плануємо перевести всі паперові послуги в місті Києві в електронний вигляд. А також створити прозорий інвестиційний клімат для бізнесу - який зможе через цифрові застосунки отримувати послуги, створювати підприємства, сплачувати податки, отримувати послуги від міста», – сказав Петро Оленич.

    Він додав, що за останніх два роки в департаменті земельних ресурсів, який він очолює, було проведено цифровізацію основних процесів, що дозволило побороти основні корупційні ризики та забезпечити відлучення людського фактору від прийняття основних управлінських рішень.

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    Теги: Віталій Кличко Київ
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