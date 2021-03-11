Київрада погодила призначення нового заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень

Петро Оленич пообіцяв перевести всі паперові послуги в місті Києві в електронний вигляд

Київрада погодила призначення заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень директора Департаменту земельних ресурсів Петра Оленича.

Таке рішення підтримали 82 депутати, повідомляє пресслужба мера Києва. Новий заступник опікуватиметься питаннями цифрової трансформації та земельних відносин.

«Це – дуже відповідальна посада. Адже сфера ІТ стала невід'ємною частиною усіх сфер життєдіяльності нашого міста. Це – і освіта, і медицина, і транспортна галузь. Усім галузям, для ефективної троботи, необхідний зручний сервіс. І кияни очікують від нас більш швидших змін, що зроблять життя кожного мешканця комфортнішим і зручнішим», – підкреслив Віталій Кличко після голосування.

«Цифровий простір дає прозорий механізм контролю, впливу на прийняття рішень, а найголовніше – забезпечення інвестиційної привабливості для бізнесу, який якраз і наповнює міський бюджет, і забезпечує розвиток міста. Тому в найближчі два роки у тісній спрівпраці з Мінцифрою ми плануємо перевести всі паперові послуги в місті Києві в електронний вигляд. А також створити прозорий інвестиційний клімат для бізнесу - який зможе через цифрові застосунки отримувати послуги, створювати підприємства, сплачувати податки, отримувати послуги від міста», – сказав Петро Оленич.

Він додав, що за останніх два роки в департаменті земельних ресурсів, який він очолює, було проведено цифровізацію основних процесів, що дозволило побороти основні корупційні ризики та забезпечити відлучення людського фактору від прийняття основних управлінських рішень.