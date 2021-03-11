Кличко заперечив великі дотації для столиці: «Київ формує більшу частину Держбюджету»

За 2020 рік 562 млрд гривень зібраних на території Києва податків спрямували в бюджет країни

У 2020 році із зібраних податків Київ спрямував до Держбюджету 562 млрд гривень, при цьому місту залишили тільки 49 млрд грн. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив на засіданні Київради.

«За 2020 рік 562 млрд гривень зібраних на території Києва податків спрямували до Державного бюджету. При цьому місту залишили тільки 49 млрд. За рахунок трансфертів з Держбюджету столиця отримала 8,5 млрд», – зазначив мер столиці.

Кличко назвав хибними розмови про те, що Київ отримує великі дотації. «Розмови що, мовляв, Київ дотують, дають багато коштів – не відповідають дійсності. Давайте відверто говорити, що Київ формує більшу частину Держбюджету. Але нам потрібні справедливі умови формування бюджету столиці. Бо багато питань, що стосуються забезпечення життєдіяльності міста, ми не можемо реалізувати через недостатність фінансового ресурсу. Тому це звернення вкрай важливе. І я неодноразово підіймав питання щодо ПДФО на зустрічах і з Президентом, з Прем'єром та Головою Верховної Ради. Якщо нас не будуть чути, я переконаний, потрібно буде переходити до більш активних дій у відстоюванні інтересів та розвитку столиці», – наголосив очільник Києва.