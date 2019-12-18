  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Майже половина киян задоволені роботою Кличка

    • Розсилка
    <span>Меру столиці Віталію Кличку довіряють 35% опитаних громадян</span> - Майже половина киян задоволені роботою Кличка
    Меру столиці Віталію Кличку довіряють 35% опитаних громадян
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Кияни визначили успіхи мера Віталія Кличка

    42% киян задоволені діяльністю мера міста Віталія Кличка. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», які має у своєму розпорядженні «Главком».

    Разом з тим, згідно з дослідженням, не задоволені роботою столичного голови 49% опитаних мешканців Києва.

    Відносна більшість киян вважають успіхами діючого мера Кличка:

    • парки та сквери (38%),
    • якість доріг (22%),
    • облаштування зон відпочинку (21%) та місць заняття спортом (20%).

    При цьому пріоритетними сферами розвитку міста кияни в першу чергу бачать:

    • медичні заклади (59%),
    • якість житлово-комунальних послуг (55%),
    • розвиток освітніх закладів (36%), якість та доступність громадського транспорту (32%),
    • якість доріг (31%),
    • збір та утилізацію сміття (27%),
    • боротьбу із корупцією (24%),
    • незаконними забудовами (20%),
    • екологію (18%).

    Роботою Київської міської ради задоволені 31% містян (не задоволені – 53%).

    Також дослідження показало, що роботою громадського транспорту задоволені 43%  опитаних киян (не задоволені – 48%), освітніх закладів столиці – 28% (47%), комунальних служб та медичних закладів Києва – по 23% (не задоволені 70% і 63% відповідно).

    Як повідомлялося, більш як третина киян вважають, що справи у столиці йдуть у правильному напрямку. Так, згідно з результатами дослідження, 36% опитаних киян вважають, що справи у місті йдуть у правильному напрямку, 38% – у неправильному, 27% – не визначилися.

    Опитування проводилося 12-16 грудня методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Всього було опитано 1000 мешканців Києва віком від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 3,2%.

    Віталій Кличко соцопитування Київ Київрада рейтинг кияни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ