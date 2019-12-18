Майже половина киян задоволені роботою Кличка



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Меру столиці Віталію Кличку довіряють 35% опитаних громадян Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Кияни визначили успіхи мера Віталія Кличка

42% киян задоволені діяльністю мера міста Віталія Кличка. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», які має у своєму розпорядженні «Главком».

Разом з тим, згідно з дослідженням, не задоволені роботою столичного голови 49% опитаних мешканців Києва.

Відносна більшість киян вважають успіхами діючого мера Кличка:

парки та сквери (38%),

якість доріг (22%),

облаштування зон відпочинку (21%) та місць заняття спортом (20%).

При цьому пріоритетними сферами розвитку міста кияни в першу чергу бачать:

медичні заклади (59%),

якість житлово-комунальних послуг (55%),

розвиток освітніх закладів (36%), якість та доступність громадського транспорту (32%),

якість доріг (31%),

збір та утилізацію сміття (27%),

боротьбу із корупцією (24%),

незаконними забудовами (20%),

екологію (18%).

Роботою Київської міської ради задоволені 31% містян (не задоволені – 53%).

Також дослідження показало, що роботою громадського транспорту задоволені 43% опитаних киян (не задоволені – 48%), освітніх закладів столиці – 28% (47%), комунальних служб та медичних закладів Києва – по 23% (не задоволені 70% і 63% відповідно).

Як повідомлялося, більш як третина киян вважають, що справи у столиці йдуть у правильному напрямку. Так, згідно з результатами дослідження, 36% опитаних киян вважають, що справи у місті йдуть у правильному напрямку, 38% – у неправильному, 27% – не визначилися.

Опитування проводилося 12-16 грудня методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Всього було опитано 1000 мешканців Києва віком від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 3,2%.