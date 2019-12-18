Майже половина киян задоволені роботою Кличка
Кияни визначили успіхи мера Віталія Кличка
42% киян задоволені діяльністю мера міста Віталія Кличка. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», які має у своєму розпорядженні «Главком».
Разом з тим, згідно з дослідженням, не задоволені роботою столичного голови 49% опитаних мешканців Києва.
Відносна більшість киян вважають успіхами діючого мера Кличка:
- парки та сквери (38%),
- якість доріг (22%),
- облаштування зон відпочинку (21%) та місць заняття спортом (20%).
При цьому пріоритетними сферами розвитку міста кияни в першу чергу бачать:
- медичні заклади (59%),
- якість житлово-комунальних послуг (55%),
- розвиток освітніх закладів (36%), якість та доступність громадського транспорту (32%),
- якість доріг (31%),
- збір та утилізацію сміття (27%),
- боротьбу із корупцією (24%),
- незаконними забудовами (20%),
- екологію (18%).
Роботою Київської міської ради задоволені 31% містян (не задоволені – 53%).
Також дослідження показало, що роботою громадського транспорту задоволені 43% опитаних киян (не задоволені – 48%), освітніх закладів столиці – 28% (47%), комунальних служб та медичних закладів Києва – по 23% (не задоволені 70% і 63% відповідно).
Як повідомлялося, більш як третина киян вважають, що справи у столиці йдуть у правильному напрямку. Так, згідно з результатами дослідження, 36% опитаних киян вважають, що справи у місті йдуть у правильному напрямку, 38% – у неправильному, 27% – не визначилися.
Опитування проводилося 12-16 грудня методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Всього було опитано 1000 мешканців Києва віком від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 3,2%.