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    Київрада проводить засідання: на розгляді понад 300 питань

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    Київрада збирається на пленарні засідання двічі на місяць - Київрада проводить засідання: на розгляді понад 300 питань
    Київрада збирається на пленарні засідання двічі на місяць
    фото: Київрада

    2 грудня більшість питань засідання Київради стосуються містобудування та землекористування

    У четвер, 2 грудня, відбувається пленарне засідання ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання. Про це повідомляє пресслужба Київради.

    На розгляд депутів винесено 332 проєкти рішень, серед яких 310 питань стосуються містобудування та землекористування.

    Порядок денний пленарного засідання Київради 2 грудня 2021 року

    Для перегляду натисніть на документ

    Ведеться онлайн-трансляція засідання.

    Нагадаємо, на засіданні 18 листопада Київська міська рада звернулася до президента України, Верховної Ради України щодо ситуації навколо законопроєкту «Про місто Київ – столицю України».

    Теги: Київ Київрада депутат
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    Київрада проводить засідання: на розгляді понад 300 питань