Хто замість Омельченка зайде в Київраду? Названо імена кандидатів

За результами виборів у жовтні 2020 року від «Єдності Омельченка» до Київради пройшли 14 депутатів

Стало відомо ім'я нового очільника фракції «Єдність»

Після смерті ексмера Києва Олександра Омельченка, який у Київраді очолював фракцію «Єдність», постало питання, хто очолить фракцію і хто стане новим депутатом Київради. Найімовірніше, що новим головою фракції може стати Віталій Павлик з оточення екснардепа Олександра Супруненка. Саме Павлик регулярно бере участь у погоджувальних нарадах перед сесіями. Про це пише «Чесно».

У Київраді фракція «Єдність» представлена 14 депутатами. Майже половина фракції пройшла, подолавши виборчу квоту (Вадим Іванченко, Віталій Павлик, Юрій Сулига, Ольга Веремеєнко, Ваган Товмасян і Роман Ярошенко).

Із прохідної частини списку «Єдності Омельченка» одразу пішла дев’ятий номер Оксана Поцілуйко (отримала 38 голосів). Натомість депутатом став 13 номер списку Костянтин Бровченко. Йому довірилися майже 1,3 тис. виборців. Відповідно зараз у Київраду може зайти 14 номер у єдиному виборчому списку «Єдності» Інна Ярмоленко, яка у територіальному виборчому списку набрала 912 голосів.

Інна Ярмоленко у 2020 році балотувалася разом із сестрою Юлією Ярмоленко, але, на відміну від сестри, не пройшла.

Про Інну Ярмоленко відомо, що вона працювала заступницею комерційного директора мережі «Київхліб». Зауважимо, що гендиректор компанії Ярослав Федоренко є депутатом Київради від «Єдності».

Восени 2020 року Інна Ярмоленко так пояснювала свою мотивацію балотуватися до Київради на Троєщині: «Моє знайомство з Києвом 24 роки тому розпочалося саме з Деснянського району, коли я маленькою приїжджала до своїх родичів у гості. І дуже прикро, що саме цей район не має суттєвих позитивних змін, окрім новобудов за ці роки. Тому мною було прийнято рішення йти в депутати саме по Троєщині. Я як молода жінка і майбутня мама хочу докласти максимум зусиль у роботі з проблемами в соціальній, освітній і культурній сферах. Зробити максимально комфортним для життя дорослих і дітей Троєщину! Щоб ця частинка міста була повноцінною складовою нашої столиці».

Рух «Чесно» направив запитання Інні Ярмоленко щодо її намірів стосовно депутатства у Київраді, проте поки що вона не відповіла.

У разі, якщо Інна Ярмоленко вирішить відмовитися від депутатського мандата, наступною за списком буде чинна депутатка Броварської міської ради від «Рідного дому» Наталія Маслова.

У 2020 році Маслова невдало балотувалася до Київради від «Єдності» (хоча набрала на окрузі 1514 голосів виборців, за єдиним списком не пройшла), але взяла участь у виборах у Броварах з іншою партією «Рідний дім» і стала депутаткою міськради Броварів. Це стало можливим завдяки тому, що вибори в Броварах проводилися повторно в січні 2021 року.

Нагадаємо, очільник Києва з 1996 року до 2006 року Олександр Омельченко помер 25 листопада від ускладнень після перенесеного захворювання на Covid-19. Останній місяць він перебував на лікуванні в закладі охорони здоров’я.

29 листопада в Колонній залі Київської міської державної адміністрації (вул. Хрещатик, 36, другий поверх) відбудеться прощання Омельченком. Віддати шану колишньому очільнику Києва містяни зможуть із 10:00 до 13:00.

Поховають Омельченка на Байковому кладовищі, відспівуватимуть в Успенському соборі в Лаврі.

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