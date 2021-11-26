Колапс неминучий. Київ попереджає про наслідки ухвалення закону про столицю в турборежимі

Столична влада закликає винести законопроєкт про столицю на громадське обговорення

Київ потребує нового та сучасного закону про столицю. Проте його ухвалення поспіхом, без широкомасштабного експертного та громадського обговорення, може призвести до колапсу у столиці. Про це на телеканалі «Прямий» заявив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, повідомляє пресслужба Київради.

За словами Бондаренка, все більше національних експертів та міжнародних партнерів України виступають із пропозиціями доопрацювати законопроєкт про столицю з огляду на суперечності як Конституції України, так і Європейської хартії місцевого самоврядування.

«Будь-яка кома, неправильно виписаний термін або проблеми у втіленні закону в життя позначаться на усіх сферах столичної життєдіяльності: від медицини до транспорту, а отже, – можуть призвести до колапсу в Києві. До того ж, закон про столицю не має бути інструментом політичної боротьби, він має відповідати Конституції України, враховувати кращі європейські практики місцевого самоврядування. Наприклад, Київ стає єдиним містом в Україні, де префект може наглядати за діями міського голови. Через закон про столицю намагаються внести зміни до закону про місцеве самоврядування та обмежити управлінські можливості депутатів місцевих рад. Це є небезпечним прецедентом для місцевого самоврядування по всій Україні», – зазначив Бондаренко.

Заступник міського голови – секретар Київської міської ради додав, що закон у випадку його прийняття може колапсувати управління районами Києва та призвести до існування паралельних структур управління у столиці. А передача певних повноважень із міського рівня на рівень Кабінету міністрів України взагалі виглядає незрозумілим та немотивованим.

«Коли ми говоримо про закон, за яким усі кияни мають жити наступні десятиліття, його неможливо ухвалити «з кондачка», потрібно вийти до людей та запитати, що саме їм потрібно від цього законопроєкту та чого хочуть саме вони. Особливо враховуючи те, що на тогорічних місцевих виборах мешканці столиці чітко показали, кому вони довіряють керівництво Києвом, і нехтувати їх вибором не можна», – підкреслив Бондаренко.

Нагадаємо, 18 листопада Верховна Рада України планувала розглянути законопроєкт «Про столицю», за яким міський голова Києва, зберігаючи посаду мера, буде позбавлений очільництва Київською міською адміністрацією. Проте, опозиція заблокувала розгляд законопроєкту про столицю за спеціальною скороченою процедурою.

У підсумку Верховна Рада України відклала законопроєкт до наступного пленарного тижня.

Мер Києва Віталій Кличко назвав антиконституційними спроби звільнити його з посади голови Київської міської державної адміністрації та наголосив, що боротиметься за цю посаду.

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