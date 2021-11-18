Київрада вимагає направити законопроєкт про столицю на громадське обговорення

Верховна Рада планує розглянути законопроєкт про столицю за спеціальною скороченою процедурою

Київська міська рада звернулась до президента України, Верховної Ради України щодо ситуації навколо законопроєкту «Про місто Київ – столицю України». Таке звернення прийняли сьогодні, 18 листопада, на пленарному засіданні Київради. Звернення підтримали 62 депутати, повідомляє пресслужба міської ради.

За словами депутата Київської міської ради, члена постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Дмитра Білоцерковця, наразі на розгляді Верховної Ради перебуває законопроєкт «Про місто Київ – столицю України», який планують прийняти за спеціальною процедурою.

«Уперше до передбаченого Конституцією України закону застосовується спеціальна скорочена процедура розгляду. Саме за цією процедурою парламентарі хочуть ухвалити закон, за яким буде жити Київ протягом наступних десятків років. Водночас Європейська хартія місцевого самоврядування визначає, що у процесі планування та прийняття рішень щодо всіх питань, які безпосередньо стосуються органів місцевого самоврядування, мають проводитися консультації своєчасно та належним чином. Проте територіальна громада міста Києва позбавлена можливості на консультації, а власне законопроєкт було презентовано за два дні до його ухвалення профільним парламентським комітетом», – зазначив Білоцерковець.

Депутат наголосив, що всупереч ч. 5 ст. 140 Конституції України законотворці намагаються на власний розсуд обмежити спроможність Києва керувати своїми районами, встановлюючи унікальні механізми затвердження на рівні Кабінету міністрів України переліку та меж районів всередині столиці.

«Намагання встановити на рівні закону розподіл повноважень на міському та районному рівнях є антиконституційним прямим втручанням у повноваження Київської міської ради. Новий закон про столицю України не повинен порушувати конституційних прав мешканців Києва та принципів місцевого самоврядування. Для збереження місцевого самоврядування та забезпечення прав мешканців столиці України ухвалювати новий закон про місто Київ потрібно з дотриманням усіх вимог щодо громадського обговорення та належної експертизи, з дотриманням точного виконання норм статей 140-146 Конституції України», – розповів Білоцерковець.

Депутат додав, що у бажанні будувати європейську столицю все повинно відповідати ключовим європейським принципам місцевого самоврядування. Депутатський корпус наполягає, щоб законопроєкт «Про місто Київ – столицю України» був направлений на широке громадське обговорення та проведення консультацій.

Нагадаємо, 18 листопада Верховна Рада України розглядатиме законопроєкт «Про місто Київ – столицю України».

Відомо, що «слуги» хочуть ухвалити закон про столицю в авральному режимі.

20 жовтня Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту прийняти закон про столицю з урахуванням правок.

На засіданні парламентського комітету мер Києва Віталій Кличко виклав вимоги до закону про столицю. Кличко наголосив, що закон про столицю не повинен порушувати Конституцію України та не має передбачати скасування власних виконавчих органів Київської міської ради.

Віталій Кличко назвав антиконституційними спроби звільнити його з посади голови Київської міської державної адміністрації та наголосив, що боротиметься за цю посаду.

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