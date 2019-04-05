Київрада розгляне петицію щодо знесення на Хрещатику будівлі, яку прибрав до рук Бродський



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Будівля на Хрещатику, 23-Б перебуває у занедбаному стані і «стала прихистком для людей низької соціальної орієнтації»

Прийнято до розгляду петицію щодо знесення будівлі по вул. Хрещатик, 23-Б

Електронна петиція «Знести будівлю за адресою по вул. Хрещатик, 23-Б» набрала необхідну кількість голосів та прийнята до розгляду. Відтак, вказану петицію підтримали 10027 осіб, при мінімально необхідних 10000. Про це повідомляє прес-служба Київради.

Автор звернення Володимир Апушкін зазначає, що за адресою вул. Хрещатик 23-Б розташована будівля, яка протягом останніх декількох років перебуває у занедбаному стані і «стала прихистком для людей низької соціальної орієнтації». Автор петиції закликає зобов`язати КП «Київблагоустрій» провести перевірку цієї будівлі і прийняти рішення щодо відновлення її до належного стану або ж знесення, як такої, що псує історичний вигляд Хрещатика.

Ініціатор петиції повідомив, що будівля, згідно з даними Реєстру майнових прав, належить ТОВ «Олімп-ЛТД», засновником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Денді-Плюс», відомий український бізнесмен Михайло Бродський, а кінцевим власником – дружина підприємця Світлана Бродська.

«Аналіз документів свідчить про те, що приватизувати значну частку землі власнику ТОВ «Олімп-ЛТД» Бродському М.Ю. вдалось шляхом шахрайства. Так, згідно з даними БТІ м. Києва від 27.07.2012 р., Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві від 06.03.2013 р. та Головного управління містобудування та архітектури від 18.06.2012 р. в 1998 році ТОВ «Олімп-ЛТД» самовільно провело реконструкцію павільйону «Чай-Кава» в нежитловий будинок загальною площею – 166,5 кв. м. За фактом самовільного будівництва було розпочато кримінальне провадження з приводу незаконних дій посадових осіб ТОВ «Олімп-ЛТД» за «перевищення службових повноважень», - сказано в петиції.

За інформацією Апушкіна, Бродський планує перетворити будівлю по вул. Хрещатик, 23-Б і частину прибудинкової території будинку № 23 у торгово-розважальний центр. «Зокрема, Міністерство культури України своїм рішенням від 27.09.2017 року (№666/10/61-17) погодило ТОВ «Олімп-ЛТД» проектну документацію об’єкта «Реконструкція з надбудовою кафе по вул. Хрещатик 23-Б у Печерському районі м. Києва». Проект реконструкції будівлі кафе Бродського разом із частиною пам’ятки архітектури місцевого значення «Будинок житловий (вул. Хрещатик 23) – сходами біля будинку, був представлений на слуханнях Київради у лютому 2014 року. Так звана реконструкція передбачає будівництво на місці існуючої будівлі чотириповерхового торгово-розважального центру», - повідомляється в петиції.

Київський міський голова Віталій Кличко уже доручив постійним комісіям Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики і з питань містобудування, архітектури та землекористування, а також профільним заступникам голови КМДА розглянути електронну петицію в установленому порядку.