Освіта, медицина та соціальне забезпечення. Пріоритети бюджету Вінниці на 2020 рік (Інфографіка)



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12 грудня, виконком Вінницької міської ради презентував проект бюджету на 2020 рік

Загальний обсяг видатків на наступний рік визначили в сумі 4,462 мільярдів гривень, доходів - 4,371 мільярд. Збільшилося фінансування харчування школярів 1-4 класів на 40 %. Також посадовці врахували видатки на відкриття нового дитячого садочку по вулиці Ватутіна, школи в мікрорайоні Поділля. У планах на 2020 рік провести термомодернізацію 15 закладів освіти.

Як зазначає директорка департаменту фінансів міської ради Наталія Луценко, структура бюджету на 2020 рік як за доходами, так і за видатками, зазнала певних змін. Основна з них – це суттєве зменшення обсягу субвенцій з державного бюджету. Зокрема, медичної субвенції, яка зменшилась в результаті заходів медичної реформи і переходу закладів первинної медичної допомоги з 1 липня 2018 року та вторинної допомоги з 1 квітня 2020 року на фінансування з державного бюджету за договорами з Національною службою здоров'я. Змінили механізм фінансування пільг і субсидій населенню на житлово-комунальні послуги, допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, дітям та особам з інвалідністю, які з 2020 року повністю фінансуються з державного бюджету через Міністерство соціальної політики. Субвенції місцевим бюджетам на вказані видатки скасували. Обсяг субвенцій складав близько 800 мільйонів гривень.

Загальний фонд займає основну роль у формуванні бюджету. Від власних і закріплених доходів до загального фонду заплановано отримати 3,370 млрд грн, що порівняно з минулим роком на 16,4 % більше. Основними бюджетоутворюючими податками у 2020 році залишаються: податок на доходи фізичних осіб, плата за землю, акцизний податок, єдиний податок.

До бюджету розвитку за рахунок власних доходів планується отримати 94,5 млн грн. Це кошти від продажу землі, від відчуження майна, пайової участі. Загальний фінансовий ресурс бюджету розвитку сформовано в сумі 1154,1 млн грн.

Обсяг видатків бюджету на 2020 рік визначили в сумі 4,462 млрд грн.

Видатки на утримання закладів освіти в 2020 році зростають майже на 12,3 %.

На галузь «Охорона здоров’я» за рахунок власних доходів планується направити 66,0 млн грн, що на 12 % більше 2019 року. Кошти будуть спрямовані на надання населенню громади безоплатних медичних послуг, пільгового зубопротезування, забезпечення медикаментами за пільговими рецептами, виконання заходів за програмами міської ради «Стоп грип», «Профілактика та лікування артеріальної гіпертензії», «Інформатизація галузі охорони здоров’я» та оплату комунальних послуг закладів.

У проекті бюджету 2020 року видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення передбачили в обсязі 88,6 млн грн, в тому числі: на реалізацію муніципальних програм соціального захисту - 87,0 млн грн, що на 6 % більше показників 2019 року.

Для забезпечення роботи житлово-комунального господарства на 2020 рік в загальному та спеціальному фондах бюджету передбачили видатки в сумі 853,5 млн грн. Зазначені видатки планують направити на благоустрій міста, проведення поточного та капітального ремонту багатоквартирних будинків.

Для забезпечення стабільної та безпечної роботи міського транспорту в бюджеті запланували майже 283,5 млн грн, в тому числі 11,8 млн грн на реалізацію проекту «Впровадження автоматизованої системи збору плати за проїзд» та 5,8 млн грн – на надання фінансової підтримки комунальному підприємству «Аеропорт «Вінниця».

В результаті бюджет на 2020 рік за доходами сформували в обсязі 4,371 млрд грн. А загальну суму видатків бюджету на наступний рік визначили в сумі 4,462 млрд грн.

Джерело: Vinbazar