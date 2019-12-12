Кличко закликав Київраду ухвалити бюджет столиці-2020



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У 2020 році Київ планує отримати надходжень майже 59 млрд грн

Сьогодні депутати Київради мають ухвалити бюджет столиці на 2020 рік. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час виступу на засіданні Київради.

«Сьогодні ми повинні ухвалити кошторис столиці на наступний рік. Хочу зазначити, що останніми роками бюджет Києва зростає. Наприклад, цього року доходи столичного бюджету - порівняно з 2018 роком - збільшилися на три мільярди. Загалом же, в 2019-му ми отримали 60 мільярдів гривень надходжень. Хоча, планували залучити трохи менше», - сказав Кличко.

Він зауважив, що у 2019-му найбільше коштів місто традиційно спрямувало на освіту, охорону здоров’я, соціальний захист, культуру та спорт.

«Наступний рік буде роком випробувань. Бо, наголошу, що, незважаючи на заявлену реформу з децентралізації, яку ми нібито завершуємо, містам та громадам урізали надходження до бюджетів. Це, безумовно, відобразиться і на бюджеті столиці. У 2020 ми плануємо отримати надходжень майже 59 мільярдів гривень. Столицю позбавлять понад 2 мільярдів гривень. - Коштів, що ми планували спрямувати на великі інфраструктурні об’єкти», - додав він.

Недорахується столиця і коштів, що могли направити на соціальний захист і медицину. Майже на 7 млрд гривень зменшиться обсяг субвенції з Держбюджету на ці сфери.

«Але, ми не збираємося і не будемо зупинятися. І продовжимо фінансування пріоритетних для столиці напрямків та втілення запланованих проектів, що змінюють місто. Триватиме ремонт доріг, оновлення інфраструктури, реконструкція дитсадків та шкіл, відновлення київських парків і скверів, туристичних об'єктів столиці», - наголосив мер Києва.

Так, наступного року планують виділити знову рекордну суму на освіту – 21,7 млрд грн. Це на 3 млрд грн більше, ніж цього року. Та збільшити заробітну плату столичним освітянам на 9%. Київ залишається серед небагатьох міст України, що виплачують усім працівникам галузі максимальні надбавки. Продовжиться і реалізація проекту «Гроші ходять за дитиною», втілення якого місто розпочало минулого року. На це планують спрямувати 5,1 млрд грн.

На будівництво нових садків та шкіл, реконструкцію та ремонт існуючих закладів у бюджеті передбачили понад 2 млрд грн.

«Наступного року продовжимо будівництво двох садків, що розпочали «з нуля» – це садочки на Троєщині та в Солом’янському районі. Ще в двох дитсадках відбудеться реконструкція, тобто, повне оновлення. Також реконструкцію з прибудовою здійснимо в гімназії № 59 в Голосіївському районі», - зауважив Кличко.

Майже 4,5 мільярди заплановано на соціальний захист киян. Скорочення витрат, у порівнянні з 2019 роком, пов’язане з тим, що виплата пільг, субсидій і допомог незахищеним категоріям киян перейшла на загальнодержавний рівень. І тепер цими видами допомоги займатиметься Міністерство соціальної політики.

На міську цільову програму «Турбота» наступного року передбачили 2,7 млрд грн. Продовжить місто і придбання житла для учасників бойових дій та інших пільгових категорій киян. Будівництво та реконструкцію закладів освіти, культури, охорони здоров’я, об’єктів комунальної сфери.

«На інфраструктурні проекти запланували 10,3 мільярди гривень. Чималі кошти спрямуємо, зокрема, на добудову Подільсько-Воскресенського мосту. І будемо робити все, щоб до кінця наступного року відкрити там автосполучення. А далі - приступити до будівництва метро на Троєщину, на яке вже не одне десятиліття чекають сотні тисяч киян, - підкреслив Кличко. - Близько 5 мільярдів гривень передбачаємо на будівництво, ремонт та утримання автомобільних доріг у столиці. Ми вже немало їх оновили, але до ідеалу ще далеко... Київ повинен залишатися лідером у втіленні змін. Столиця має розвиватися, показувати приклад перетворень іншим містам України. І ми це робимо! Так, критика є. І вона буде. Але кияни бачать зміни, що відбуваються. Тому, це - стимул для нас і далі працювати на результат»

Він закликав депутатів керуватися інтересами міста і киян, працювати конструктивно і відповідально та ухвалити головний фінансовий документ столиці на наступний рік