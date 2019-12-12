Кличко виступив у Конституційному суді у справі щодо зміни влади в Києві



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Мер Києва Віталій Кличко виступив на засіданні Конституційного суду Фото: пресслужба мера Києва

Конституційний суд розглядає провадження щодо самоврядування у столиці

Рішення Конституційного суду щодо офіційного тлумачення Основного Закону України у частині здійснення місцевого самоврядування та державної влади у столиці стане знаковим для долі місцевого самоврядування країни. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на пленарному засіданні Конституційного суду України, в якому він взяв участь.

«Статтею 141 Конституції передбачено, що територіальна громада Києва на відкритих та прямих виборах обирає міського голову. І саме він головує на засіданнях Київради та очолює її виконавчий орган, терміном на 5 років», - зазначив Кличко, виступаючи на засіданні Конституційного суду.

«Ще в 2003 році Конституційний суд своїм рішенням дав роз’яснення, що обраний громадою київський міський голова має бути призначений і головою Київської міської державної адміністрації. Тобто, призначення виключно київського міського голови на посаду голови КМДА президентом України не є суміщенням посад! А є формою виконання міським головою своїх повноважень, передбачених Конституцією та законами України», - наголосив мер.

Він підкреслив, що ситуація, яка склалася в столиці, коли киян намагаються позбавити права обирати владу міста, є неконституційною, недемократичною та суперечить самій суті самоврядування.

«І справа не в прізвищах та посадах. Насправді, йдеться про згортання реформи децентралізації, про позбавлення столиці самоврядування. Конституція України передбачає, що особливості здійснення місцевого самоврядування врегульовані окремим законом – «Законом про столицю», - підкреслив Кличко. - А ухвалений парламентом 3 жовтня цього року у першому читанні законопроект № 2143-3 «Про місто Київ – столицю України» суперечить низці статей Конституції у частині засадничих підстав здійснення в столиці місцевого самоврядування».

За його словами, нововведення цього закону суперечать Європейській хартії місцевого самоврядування. І на цьому наголошують європейські партнери України.

«Київ - столиця європейської України, де має панувати демократія і розвиватися місцеве самоврядування. Як це гарантує Конституція України. Тому я звертаюся до високоповажного суду керуватися виключно Конституцією України, законами нашої держави і ухвалити виключно конституційне рішення. Бо воно, без перебільшення, стане знаковим для долі місцевого самоврядування нашої країни», - заявив Кличко.

До розгляду конституційного провадження як експерта залучено також виконавчого директора Асоціації міст України, кандидата наук з державного управління Олександра Слобожана. АМУ надала свій науково-практичний коментар щодо суті конституційного подання.

Зацікавився розглядом важливого для самоврядування в Україні питання і генеральний секретар Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Андреас Кіфер, який теж був присутній на засіданні.

Також на пленарне засіданні Конституційного суду прийшли народні депутати Верховної Ради восьмого та дев‘ятого скликань.

Нагадаємо, народні депутати України Верховної Ради VIII кликання від різних фракцій звернулися до Конституційного Суду із поданням щодо надання офіційного тлумачення Основного Закону України у частині здійснення місцевого самоврядування та державної влади в столиці.

15 жовтня Конституційний суд України відкрив конституційне провадження за поданням 51 народного депутата України Верховної Ради восьмого скликання.

4 вересня новий Кабмін погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу президента.

Віталій Кличко позивається до Кабінету міністрів, прем’єр-міністра Олексія Гончарука й керівника Офісу президента Андрія Богдана через рішення про звільнення його з посади голови Київської міської держадміністрації.

Також Віталій Кличко просить Національну поліцію відкрити кримінальне провадження щодо «самоправства» Андрія Богдана.

7 жовтня стало відомо, що народний депутат Олександр Ткаченко подав декларацію в НАЗК як кандидат на посаду голови Київської міської державної адміністрації.

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