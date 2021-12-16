Київрада затвердила кредитну угоду на 100 тис. євро. Умови запозичення

Кредитні кошти підуть на закупівлю нових тролейбусів і вагонів метро

Депутати Київської міської ради затвердили фінансову угоду між столицею та Європейським інвестиційним банком на закупівлю нових тролейбусів і вагонів метро за рахунок зовнішнього кредитного запозичення. За відповідне рішення проголосував 91 депутат Київради, повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

«Кошти будуть використані на придбання тролейбусів великої та особливо великої місткості, а саме: тролейбусів довжиною понад 11,9 метра та довжиною понад 18,5 метра. Це буде транспорт низькопідлоговий, пристосований для всіх пасажирів, зокрема, осіб із інвалідністю. Крім того, придбаємо 50 нових вагонів метрополітену з асинхронним тяговим приводом для Святошинсько-Броварської лінії підземки», – зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Зауважимо, що Міністерство фінансів України затвердило обсяг та умови здійснення місцевого запозичення:

розмір запозичення – 100 млн євро;

період, на який здійснюється запозичення – до 15 років, включаючи пільговий період 3 роки;

погашення кредиту здійснюється щопіврічними платежами відповідно до умов кредитного договору, починаючи після завершення пільгового періоду;

відсоткова ставка за користування кредитними коштами – до 1,85% річних;

сплата відсотків за користування кредитними коштами здійснюється щопіврічними платежами відповідно до умов кредитного договору, починаючи з першої погодженої дати платежу після надання першого траншу кредиту.

Контроль за виконанням прийнятого рішення покладено на Постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Нагадаємо, нещодавно Київ підписав кредитну угоду на 100 млн євро між столицею та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). Ця угода дозволить місту отримати кошти на оновлення тролейбусного парку та вагонного парку метрополітену.