Київрада ухвалила бюджет столиці на 2022 рік: основні показники

Заплановані доходи бюджету Києва на 2022 рік на 2,3 млрд грн більші, ніж планові показники 2021 року

До бюджету міста Києва планується отримати доходів у сумі 69 млрд грн

У четвер, 9 грудня, Київська міська рада ухвалила головний фінансовий документ столиці на 2022 рік. За відповідне рішення проголосували 108 депутатів Київської міської ради.

Показники дохідної частини бюджету міста Києва на 2022 рік розроблено на базі основних прогнозних макропоказників економічного та соціального розвитку міста Києва, підсумків виконання бюджету за 2020 рік та очікуваного виконання за 2021 рік із застосуванням норм Бюджетного та Податкового кодексів України, а також з урахуванням змін до бюджетного та податкового законодавства й інших законодавчих актів. Про це повідомив директор Департаменту фінансів Володимир Репік.

Основні показники проєкту бюджету

Доходи бюджету Києва на 2022 рік

До бюджету міста Києва планується отримати доходів у сумі 69 млрд грн:

субвенції та дотація з державного бюджету 8,9 млрд грн.,

доходи загального фонду бюджету міста (без врахування трансфертів із державного бюджету) заплановані в сумі 62,5 млрд грн, що на 2,3 млрд грн більше планових показників 2021 року,

доходи спеціального фонду – 6,5 млрд грн, що на 0,3 млн грн більше планових показників 2021 року.

За словами Репіка, Державним бюджетом України на 2022 рік передбачено субвенцій з державного бюджету в сумі 8,8 млрд грн та 81 млн грн додаткової дотації внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб’єктам космічної діяльності та літакобудування.

«Основні джерела фінансування у 2022 році: податок на прибуток фізичних осіб – 30,6 млрд грн; єдиний податок – 9 млрд грн; податок на майно – 7,2 млрд грн; податок на прибуток підприємств – 5,8 млрд грн», – зазначив Репік.

Видатки бюджету

Згідно з документом, видатки складають 67 млрд грн:

видатки загального фонду становлять 49,038 млрд грн,

видатки спеціального фонду – 18,04 млрд грн.

«Безпрецедентну цифру закладаємо на наступний рік на розвиток освіти у столиці – 26,4 млрд грн, це понад 39% видатків бюджету. На транспорт, дорожнє господарство та зв’язок плануємо спрямувати 12,9 млрд грн. Галузь ЖКГ, соціальний захист та охорона здоров’я будуть фінансуватися у 2022 році приблизно на однаковому рівні – понад 8% видатків столичного бюджету. Зокрема у галузі ЖКГ заплановано видатки на Комплексну цільову програму з підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки та Комплексну цільову програму екологічного благополуччя міста Києва», – підкреслив Репік.

На галузь культури і мистецтва передбачено 1,5 млрд грн. На фізичну культуру та спорт – 1,4 млрд грн.