Київрада зібралась на засідання: у порядку денному майже 200 питань

Київрада проводить засідання втретє за два тижні

Київрада планує затвердити приватизаційний список

У четвер, 16 грудня, проходить пленарне засідання ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання. Про це повідомляє пресслужба Київради.

На розгляд депутатів винесено 183 проєкти рішень. Зокрема, Київрада планує ухвалити звернення до Верховної Ради щодо прийняття в новій редакції закону «Про органи самоорганізації населення».

Також сьогодні депутати можуть затвердити перелік комунальних будівель та приміщень, що підлягають приватизації, та ухвалити програму «Столична культура 2022-2024 роки».

Порядок денний пленарного засідання Київради 16 грудня 2021 року

Ведеться онлайн-трансляція засідання.

Нагадаємо, 15 грудня мер Києва Віталій Кличко звітував про підсумки роботи міської влади за 2021 рік.

На попередньому засіданні Київська міська рада ухвалила бюджет столиці на 2022 рік.

Також на останньому засіданні Київрада ухвалила Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021-2023 роки в частині 2022 року.

Нещодавно Київ підписав кредитну угоду на 100 млн євро між столицею та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). Ця угода дозволить місту отримати кошти на оновлення тролейбусного парку та вагонного парку метрополітену.

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